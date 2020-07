LEOLULU - VIDEO:

Barbara Costa per Dagospia

Leo è lei, Lulu è lui, insieme fanno i LeoLulu e sono la coppia amatorial più vista su Pornhub. Più dei nostri Steve e Danika Mori! Durante la quarantena i LeoLulu hanno sbaragliato la concorrenza, specie con quei video dove sc*pano duro per noia da lockdown, video che hanno toccato le 4 milioni di visualizzazioni.

Il successo dei Leolulu segna la fine del porno come lo abbiamo visto finora? Fine no, ma ne sono il presente e l’immediato futuro il più redditizio: le coppie amatorial che fanno da soli, sc*pano, si filmano, mettono in rete, intascano, e risc*pano, e ripostano, e ri- guadagnano, sono viste da orde di spettatori.

Il caso dei Leolulu è indicativo: sono due ragazzi francesi, 23 anni lei, 25 lui, stanno insieme da 7 anni, e sono amatorialmente attivi da 3: dal maggio 2017, da quando quel loro primo video è apparso su Pornhub. Dopo appena tre mesi, già contavano un milione di views, e la diretta "promozione" di Pornhub in home-page.

Leo e Lulu sono (erano) due ragazzi comunissimi, Leo e Lulu non sono i loro veri nomi, e se non sai la particolarità che li distingue dai loro colleghi amatoriali te la dico io: non vedi mai i loro visi.

Visi che non sono celati ma tagliati, nascosti, pixellati, visi che non ti fanno vedere per vanità, e non certo per privacy. I loro due corpi sono riconoscibilissimi, primo perché sono atletici e curati, poi perché ospitano lei piercing, e lui vistosi tatuaggi.

I LeoLulu concedono interviste anch’esse in forma velata: è puro, assoluto marketing, e infatti sono i primi a dirti che non mostrare la tua faccia mentre ti dimeni a pornostar vale nulla se sei ai primi posti della classifica di Pornhub! Ti riconoscono amici, parenti, vicini di casa, ovvero tutta l’umanità che guarda e si smanaccia sui siti porno.

Leo e Lulu sono gasatissimi della fama ottenuta, hanno mollato i loro lavori precedenti per dedicarsi solo al porno, i loro video hanno toccato le 600 milioni di visite, ma ecco quello che dai pornostar di professione li distanzia davvero: Leo e Lulu parlano sempre, ossessivamente, di soldi.

Di come pornamente farli. Oltre il sesso da fare, filmare e esibire, la loro giornata-tipo è: palestra, e estenuante controllo di views, e di accrediti, e dei commenti positivi/negativi dei fan, per un’attenzione maniacale ai social. Leo e Lulu lo dicono forte: i social sono business, e per loro è un danno che Instagram li abbia bannati.

Perché i LeoLulu sono così amati? Cosa piace delle loro pornate? Loro ti rispondono la solita tiritera da educazione social, cioè che sono reali, non fingono, che sono come te che li guardi (“Vogliamo che la gente ci ami per quello che siamo, non perché mostriamo i nostri c*li”). Ma non prendiamoci in giro: molto del loro trionfo sta appunto nel c*lo strepitoso di mademoiselle Leo, c*lo che domina in primi piani morbosi, c*lo che analmente si gloria e si prende la scena.

Non è che Lulu stia messo male fisicamente, e pure a sostanza penica sta messo più che bene, ma la star è Leo, poche storie. Il corpo di lei, la fame sessuale di lei. I due ti dicono che sono nati esibizionisti, e che hanno iniziato a riprendersi le prime volte con lo smartphone. Siamo alla (nuova?) frontiera del porno: prendi il tuo smartphone, sc*pa, e diventi pornostar! Non ci sono più regole, né abilità che contino?

Miei cari, parliamoci chiaro: l’intimità è denaro. Vale soldi. Leo e Lulu sono persone digitali, cresciuti coi social. Hanno un concetto "altro" di pudore. Monetizzare l’intimità, la propria vita sessuale, c’è nemmeno da pensarci, c’è da farlo e trasformarlo in business. E appunto soldi, business, introiti, sono le parole che riempiono fino all’orlo il loro vocabolario.

Pornhub l’ha capito prima di tutti: l’amatorial è tra i generi più visti, soprattutto in costanza. Il sito ospita più di 12 mila profili amatorial, e sono i dati fermi al 2019. Chi delle proprie sc*pate riesce a conquistare più views, sul sito ottiene uno status pari a quello delle pornostar più celebri. Quel corpo è scelto dai boss del sito per le loro campagne più importanti (Danika Mori è stata tra i simboli della campagna di Pornhub pro-igiene anti-Covid).

I LeoLulu sono stati i protagonisti di "The Dirtiest Porn Ever", porno girato su una spiaggia inquinata, e video per cui a ogni clic Pornhub ha girato soldi a un’associazione no profit che si occupa di pulire e recuperare la plastica lasciata sui lidi (lo sai? Questo video ha fatto girare le p*lle ai giornalisti "impegnati", costretti a parlarne rodendosi che un "amorale" quale Pornhub sia riuscito a fare qualcosa di utile e di concreto, mentre loro blaterano a ditino alzato, e mai alzando il loro c*lo piatto per fare alcunché!).

Dicono i LeoLulu: i pornostar ci copiano, utilizzano i nostri stessi scenari (sesso tra le mura domestiche) e i nostri stessi mezzi (OnlyFans e social). Sicuro, ragazzi, per ora: il problema irrisolto dell’amatorial, specie di quello fatto in casa, è la ripetitività. Per quanto puoi farti casalingamente sbattere, in ogni posizione… dove puoi andare? I LeoLulu aprono alle sc*pate coi loro colleghi di amatorial su Pornhub, in orge e/o in scambi di coppia (non male il threesome con Mini Diva). Sì, ma…e poi?

Da bravi social manager, hanno fidelizzato un enorme pubblico di followers: sì, ma…se ti lasci che fai? Il giorno in cui il sesso che fai in video non combacerà più con quello che vuoi e ti arrapa in privato… che fai?

Il porno sui set, ultra-professionale, costretto a fermarsi, è pronto a ripartire più agguerrito di prima. E con quel corpo, per la bionda Leo le lusinghe più allettanti, da parte delle grandi case di produzione porno, non mancheranno…

