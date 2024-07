SESSO E VOLENTIERI - IN ITALIA SPOPOLANO I RITIRI DI "SEXUAL WELLNESS", PENSATI PER LE COPPIE CHE A LETTO INVECE DI SCOPARE, RONFANO - CE NE SONO PER TUTTI I GUSTI (E LE TASCHE), DAI RITROVI IN LOCATION ESCLUSIVE A 10MILA EURO A SETTIMANA AI RITIRI PIÙ ABBORDABILI, DA CIRCA 300 EURO SENZA PERNOTTAMENTO - PER I RITIRI C'E' STATO UN BOOM (+60%) TRA LE COPPIE TRA I 40 E I 50 ANNI: "INIZIAMO DALLE BASI, COME CAREZZE O ABBRACCI, PERCHÉ ALCUNE COPPIE NON SI GUARDANO NEMMENO NEGLI OCCHI, MA POSSIAMO ANCHE…"

Estratto dell'articolo di Giulia D’aleo per "la Repubblica"

sexual wellness 3

Dopo anni di matrimonio, un attimo di distrazione è sufficiente perché la noia irrompa a fare da terzo incomodo, ma attenzione che nemmeno le coppie più fresche e affiatate sono immuni al calo della passione. Così, […] la vacanza […] è […] l’occasione per riscoprire l’intimità e il piacere perduti e innamorarsi di nuovo come fosse la prima volta. Il turismo del sexual wellness ha una portata tale che Condé Nast Traveller l’ha inserito tra le prime tendenze di viaggio per il 2024.

Coppia sesso 2

[…] Di servizi se ne trovano a misura di tutte le tasche, ma per i ritiri luxury in location esclusive possono servire anche 10 mila euro alla settimana. «Sono soprattutto gli stranieri a sceglierli. Spesso non c’è una vera crisi, ma vogliono approfittare del viaggio in Italia per un percorso di coppia personalizzato», dice Valentina Tutino, approdata alla naturopatia dopo una laurea in Economia aziendale. […]

Lei e il compagno, Francesco Formica, operatore olistico, dal 2019 hanno tenuto una quarantina di incontri e ritiri in tutta Italia. Quelli prediletti anche da personaggi pubblici, per l’assoluta privacy, si svolgono in un’oasi segreta tra gli uliveti del Salento, in Puglia, e costano intorno agli 8 mila euro. Ma esistono anche ritiri più abbordabili, circa 300 euro senza pernottamento.

sexual wellness 4

«Abbiamo iniziato perché gli amici ci vedevano affiatati e volevano sapere quale fosse il segreto. Ma non esiste nessuna formula magica», assicura Tutino. Secondo chi li organizza, però, questi ritiri lontani dalla quotidianità, scanditi da passeggiate guidate, pasti regolari e sani ed esercizi, possono aiutare a riscoprirsi. […]

I paradisi naturali sembrano essere il luogo adatto per un percorso di purificazione che generalmente vieta alcol, droghe, caffè, cellulari e carne. Spesso i docenti scelgono resort o masserie di lusso, come quella nel comune sardo di Arzachena, dove Elke Bayer, mental coach tedesca, ha deciso di collocare il suo “arte della connessione”, ritiro per coppie da 4.500 euro.

COPPIA SESSO

Gli incontri possono tenersi anche in gruppo, ma «in genere gli italiani preferiscono essere da soli. Alcuni temono si tratti di un ambiente promiscuo, ma chi davvero arriva con quelle intenzioni si annoia: il fulcro di tutto è la coppia», spiega Adi Ananda Parashakti, lombarda d’origine ma residente a Dubai, fondatrice della scuola Temple Arts Academy e organizzatrice dell’Italia Tantra Festival. A bloccare è spesso anche l’imbarazzo, perché le pratiche tantriche al centro dei ritiri possono essere molto intime. «A volte iniziamo dalle basi, come carezze o abbracci, perché alcune coppie non si guardano nemmeno negli occhi — riferisce Tutino –.

sexual wellness 2

O possiamo bendarle e farle sfiorare, pratica che aiuta chi ha difficoltà a letto. […] I ritiri, confermano tutti, sperimentano una crescita esorbitante, stimata in un aumento di clientela del 60%, perlopiù coppie tra i 40 e i 50 anni. Anche se gli estremi diventano sempre più elastici, includendo anche neomaggiorenni e persone fino ai 65 anni. Perché la scoperta della sessualità, sostiene Bayer, «è fondamentale per una relazione e una vita soddisfacente. Ma a scuola non se ne parla e i giovani la scoprono solo attraverso il porno. Il nostro obiettivo è colmare questa mancanza ».

COPPIA SESSO 3 COPPIA SESSO 2 COPPIA SESSO 3 COPPIA LETTO SESSO COPPIA SESSO COPPIA SESSO sexual wellness 1