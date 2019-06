SET MALEDETTO – UN ALTRO INCIDENTE FERMA LE RIPRESE DELL’ATTESO "BOND 25" DI CARY FUKUNAGA: DOPO L’INFORTUNIO ALLA CAVIGLIA DI DANIEL CRAIG CHE SI È DOVUTO OPERARE, NELLE SCORSE ORE, DURANTE UN’ESPLOSIONE CONTROLLATA PRESSO I PINEWOOD STUDIOS È RIMASTO FERITO UN MEMBRO DELLA CREW E PARTE DI UN PALCO È STATO DISTRUTTO…(VIDEO)

Fabio Ceccotti per "cinema.everyeye.it"

Un set davvero sfortunato, quello dell'attesissimo Bond 25 di Cary Fukunaga (Maniac, True Detective), perché dopo lo spiacevole infortunio alla caviglia di Daniel Craig di qualche settimana fa, per cui si è anche sottoposto a un'operazione chirurgica, adesso arrivano purtroppo brutte nuove per un altro incidente.

A rivelarlo, ormai con triste puntualità via Twitter, è stato il profilo ufficiale della produzione, che ha scritto: "Durante le riprese di un'esplosione controllata sul set di Bond 25, oggi, presso i Pinewood Studios, è stato danneggiato una parte del palco esterno di 007. Non ci sono stati feriti sul set, ma comunque un membro della crew esterna ha riportato una leggero infortunio".

Questo significa un'ulteriore battuta d'arresto per la produzione dopo tre settimane di stop per le ferite di Daniel Craig, compreso dal giorno dell'incidente fino alla riabilitazione della caviglia. Le riprese dovrebbero riprendere comunque presto, ma nel giro di poche settimane sono già due gli incidenti, sperando che il pattern non continui.

Bond 25 vede nel cast anche Rami Malek nei panni del villain, Ralph Fiennes, Ana De Armas, Lea Seydoux e Naomie Harris, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 aprile 2020. Alla sceneggiatura ci sarà anche Phoebe Waller-Bridge, autrice acclamata di Fleabag.

