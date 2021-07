SETTA A CHI TOCCA - IN AUSTRALIA UN QUARANTENNE E' ACCUSATO DI AVER RIDOTTO SEI DONNE IN SCHIAVITU' - TUTTE LE RAGAZZE, TRANNE UNA, SOSTENGONO DI AVERE UNA RELAZIONE POLIAMOROSA CONSENSUALE CON L'UOMO. UNA DI LORO ASPETTA UN FIGLIO - PRIMA DI TRASFERIRSI A CASA SUA, HANNO DOVUTO FIRMARE IN CONTRATTO IN CUI LA SOTTOMESSA ACCETTA DI "PERDERE ELEMENTI DI CORPO, MENTE E VOLONTA'" - UNA DELLE RAGAZZE LO ACCUSA DI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Le schiave di Davis

In un tranquillo sabato ad Armidale, città dell’entroterra australiano, sei studentesse della locale università debuttano nel loro pub preferito presentando il loro prossimo album country rock tutto al femminile. La loro band è nata solo sei mesi prima, e le ragazze sembrano giovani donne unite dall’amore per la musica.

Quello che il pubblico non sa è che le ragazze sono in una relazione poliamorosa consensuale con. James-Robert Davis, con cui condividono la passione per il BDSM (pratiche sessuali dolorose, umilianti), e con lui hanno firmato un contratto di “schiavitù” e poi si sono trasferite nella sua casa sul NSW Northern Tablelands.

Le schiave di Davis 5

Tredici mesi dopo il loro debutto all’Imperial Hotel, nel marzo del 2021, Davis, 40 anni, viene arrestato fuori dal locale Bunnings con una delle sue amiche. Quella giovane donna da allora ha lasciato la casa e non è più nella relazione - e nella band. Con la fidanzata "principale", Davis, condivide la proprietà e sta per avere un figlio, ma la famiglia allargata si assumerà le responsabilità genitoriali tutta insieme, a quanto scrivono sui social.

«Dopo tre anni, tre interventi chirurgici, due tipi di terapia ormonale e un ciclo di fecondazione in vitro, il bambino di Davis dovrebbe nascere all'inizio di settembre», ha detto Charlotte. «Sono così felice, come lo siamo tutti noi, e sono così grata per l'amore, la pazienza e la cura che tutti i miei partner mi hanno mostrato durante questo processo». Il neonato indosserà una tutina che recita: «Sei mamme sono meglio di una». Ma da quando hanno fatto realizzare la tutina su misura, la famiglia ha rotto con una delle partecipanti.

Le schiave di Davis 4

L'avvocato difensore Ian Lloyd SC ha dipinto un quadro familiare "strano" che, sebbene insolito, è perfettamente legale e abbracciato da tutte le donne nella vita di Davis. Davis si dovrà difendere dalle accuse di possedere uno schiavo, aver ridotto una persona in schiavitù e aver costretto una persona a rimanere in schiavitù. La pena massima per un reato di schiavitù è di 25 anni di reclusione.

Ognuna delle cinque donne che sono rimaste con lui ha detto alla corte di avere una relazione BDSM poliamorosa consensuale. Tutte hanno firmato una qualche forma di schiavitù e contratto di servitù in cui il "sottomesso" accetta di "perdere elementi del [loro] corpo, mente e volontà".

Nel contratto, il "sottomesso" accetta di mostrare affetto ogni volta che è richiesto e di impegnarsi in «eventi chiave predeterminati, attività domestiche e sociali legate al capriccio, feste e giorni speciali».

Le schiave di Davis 3

La "schiava" sottoscrive la sua sessualità e il diritto alla gratificazione sessuale nel contratto, accettando che «ogni gratificazione sessuale, da parte mia o di altri, è un privilegio concesso per grazia e piacere del mio Proprietario». In totale sono 20 le clausole che un potenziale 'sottomesso' deve firmare nel contratto, che viene prima rivisto dopo tre mesi e poi rinnovato ogni sei mesi.

Davis sostiene che ciascuna delle donne sa che i contratti non sono in alcun modo legalmente vincolanti e fanno semplicemente parte di una dinamica di "recitazione teatrale" in cui imitano la schiavitù come parte dei loro capricci BDSM.

«In nessuna fase il mio cliente ha esercitato alcun vero potere di proprietà... Ci sono aspetti della recitazione teatrale, affettazioni di schiavitù che non equivalgono a vera schiavitù», ha detto Lloyd.

Le schiave di Davis 2

Le donne sono tutte libere di muoversi a loro piacimento e tutte e cinque frequentano l'Università del New England, completando lauree che vanno dalla legge all'infermiera e alla matematica.

Davis è accusato di aver fatto firmare a una donna un contratto per entrare in schiavitù, costringendola a indossare un collare d'acciaio e chiudendola in una gabbia per tre giorni durante gli anni dal 2013 al 2015.

Ma il sig. Lloyd ha sostenuto che a ciascuna delle donne sono stati dati collari al momento della firma del contratto "di gioco" e che avevano accesso a chiavi a brugola per sbloccare i collari ogni volta che ne avevano bisogno.

Davis con le sue schiave

La polizia sostiene che la donna sia stata sottoposta a violenze estreme e minacciata di azioni legali se avesse infranto il contratto rivelando anche la più piccola delle indiscrezioni, come il fatto che era non poteva andare in bagno senza permesso.

Si sostiene inoltre che la donna sia stata costretta a lavorare come prostituta in un bordello sei sere a settimana e a consegnare ogni dollaro guadagnato a Davis quando questi era a corto di soldi. Anche questa accusa sarà «strenuamente negata», ha detto Lloyd alla corte.

Charlotte, la donna incinta, e il body