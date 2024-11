SETTANTA MI DÀ TANTO – LA LETTERA A “OGGI” DI UNA QUASI SETTANTENNE CHE HA INIZIATO A SENTIRSI TELEFONICAMENTE CON UN UOMO DI 15 ANNI PIÙ GIOVANE, MA TEME CHE LUI SI DIA A GAMBE LEVATE AL PRIMO APPUNTAMENTO: “HO PAURA DI INCONTRARLO. COME FACCIO A ESSERE SICURA DI ESSERE ATTRAENTE?” – LA RISPOSTA DELL’ESPERTA: “UNA DONNA BEN CURATA PUÒ DIMOSTRARE 10-15 ANNI DI MENO. A LIVELLO INTIMO, LA QUESTIONE È FACILE: BASTA…”

Da “Oggi”

Gentile professoressa, ho 67 anni, sono sola da tanti anni. Economicamente sto bene, mi tengo in forma, mi danno tutti dieci anni di meno. Avevo un lavoro interessante, ma in pensione la solitudine mi divora. Mi sono rivolta a un’agenzia per trovare un compagno di qualità. Tra gli uomini che hanno risposto, uno mi piace molto, ma ha 15 anni di meno! Per il momento parliamo al telefono (come una storia d’altri tempi), ma non ho il coraggio di incontrarlo, per paura di perdere anche il sogno. Se la cosa andasse avanti, come faccio a essere sicura di essere attraente anche a livello intimo?

Rosanna C.

Risposta di Alessandra Graziottin, direttore del centro di ginecologia San Raffaele Resnati, Milano

[…] una donna ben curata, anche dal punto di vista ormonale, può tranquillamente dimostrare e avere, mentalmente e fisicamente, 10-15 anni di meno. Se poi cura anche la postura, fa un po’ di attività fisica quotidiana e si mette in peso forma, può davvero essere seducente e sensuale.

A livello intimo, la questione è facile da migliorare e risolvere: basta ridare al corpo gli ormoni perduti! Gli estrogeni vaginali, anche in minime quantità, migliorano la lubrificazione, tolgono la secchezza e riducono il dolore, che può scomparire con una breve fisioterapia. Questa va fatta da una fisioterapista o un’ostetrica competente sul pavimento pelvico, se la lunga inattività sessuale e la carenza di ormoni avessero fatto contrarre il muscolo che circonda da vagina e ridotto l’elasticità, il turgore dei tessuti e l’abitabilità vaginale, espressione che si spiega da sé. Il progesterone, necessario se ha l’utero, può aiutare anche il sonno.

Il testosterone locale, applicato in pomata sulla vulva, toglie secchezza e prurito, migliora la facilità di eccitazione fisica e la qualità dell’orgasmo, dopo due-tre mesi di cura, necessari per migliorare le basi biologiche della risposta sessuale. In più, il testosterone in sinergia con gli estrogeni e, se indicata, una breve fisioterapia, aiuta a prevenire le cistiti dopo i rapporti e riduce l’urgenza minzionale.

Il testosterone in crema ci fa poi un regalo specialissimo, che l’aiuterà a sentirsi più sensuale e più sicura di sé: stimola la produzione di feromoni, le sostanze invisibili e sessualmente attraenti che ridanno ai genitali il “profumo di donna” perduto, oltre alla sofficità, alla morbidezza delle mucose, alla rinnovata elasticità vaginale. Una ginecologa attenta a questo aspetto della terapia è preziosa per darle, in anticipo, la sicurezza sulla sua attrattività nell’intimità. Una terapia ormonale sostitutiva generale, per bocca o con cerotti o gel, può poi ridare a capelli, pelle e mucose una freschezza dimenticata, oltre ad aiutare a ringiovanire dal punto di vista biologico anche il cervello, i muscoli, il cuore.

La ritrovata fiducia in sé e la sensazione di stare bene come non accadeva da anni l’aiuteranno ad affrontare con più serenità anche la vita reale e gli incontri in cui sentire se il gusto di stare insieme davvero è più forte dell’età. In ogni caso, questo riaprirsi alla possibilità di amare le ha già fatto il grande regalo di riaccendere in lei il gusto di sentirsi donna. Se poi son rose, fioriranno!

