12 ago 2022 17:15

SETTE VITE, SEI ZAMPE - A TREVISO, UN GATTO NATO CON SEI ZAMPE, ABBANDONATO DALLA MADRE ALLA NASCITA PER VIA DELLA SUA ANOMALIA, È STATO SALVATO DA UN VETERINARIO - DOPO CHE IL MICIO, CHIAMATO "ENI" (SÌ, COME LA SOCIETÀ DEL CANE A SEI ZAMPE), AVEVA RAGGIUNTO QUATTRO MESI, È STATO SOTTOPOSTO AD UN INTERVENTO PER RIMUOVERE GLI ARTI IN ECCESSO - DOPO UN PERIODO DI RIABILITAZIONE, IL GATTO È STATO…