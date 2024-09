IL SETTIMANALE "OGGI" ASPETTA IL DAGO-SCOOP, CHE SVELA IL RAPPORTO TRA LA BOCCIA E SANGIULIANO, E LE DIMISSIONI DEL MINISTRO, PER PUBBLICARE LE FOTO DI "GENNY-DELON" E LA "POPPEA DI POMPEI" NELLA STESSA CAMERA D'ALBERGO - LE IMMAGINI RISALGONO IL 6 GIUGNO SCORSO (COMPLEANNO DI SANGIULIANO) E MOSTRANO LA COPPIA SUL BALCONE DELL'HOTEL VESUVIO DI NAPOLI - INVECE DI SPEGNERE LE CANDELINE CON LA MOGLIE, GENNY HA PREFERITO FESTEGGIARE CON LA BOCCIA - QUANDO I DUE SI ACCORGONO DEL PAPARAZZO, SCAPPANO...

Estratto dell’articolo di Alessandro Penna “Oggi”

GENNARO SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI - FOTO DI OGGI

Quando sono state scattate queste foto, l’Italia era un Paese diverso. Il caso Sangiuliano-Boccia, questa strepitosa miscela di soap opera (per il numero delle puntate) e commedia sexy all’italiana (per il cast e per la trama) con la nebbiolina della spy-story, non era ancora scoppiato. Le foto risalgono al 6 giugno scorso e meritano un’etichetta un po’ demodé: scoop.

Perché è vero che, parlando di Maria Rosaria Boccia, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano aveva già detto che «tra noi c’era una relazione affettiva di tipo personale». Ma nessuno l’aveva mai mostrata, quella relazione. Nessuno era andato oltre i selfie di Maria Rosaria o le immagini piene di altre comparse prese a margine di impegni istituzionali.

GENNARO SANGIULIANO E MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI - FOTO DI OGGI

Queste istantanee sono invece il “film” a colori di quella formula burocratica (“relazione affettiva di tipo personale”), le donano un po’ di calore e verità, le danno, come direbbe Alessandro Borghese, una location, un contesto. Che in questo caso è uno dei balconi dell’hotel Vesuvio, rinomato cinque stelle che affaccia su Castel dell’Ovo, a Napoli.

Obiezione: non c’è bacio, i due sono vestiti di tutto punto, potrebbe essere il colloquio un po’ irrituale tra un’aspirante consigliera e il suo superiore. Potrebbe, certo. E magari lo è. Però, se le date contano, qui siamo in piena liaison e le foto alludono proprio a una confidenza che sfiora l’intimità (e questa è una storia fondata sull’allusione).

GENNARO SANGIULIANO - MEME

In più è la sera del compleanno di Sangiuliano: un giorno importante. Sono immagini che dicono qualcosa in più sui personaggi principali, perché, lo vedete, lei sembra accorgersi del teleobiettivo, e gli sorride. È un’impressione: visto da lassù, il fotografo era solo un puntino in mezzo alla folla di un giovedì di inizio estate.

Il paparazzo, che ha “colpito” da un muretto, racconta: «Sono stato avvertito da una mia fonte che il ministro era al Vesuvio con una donna. Ci sono andato senza il mio teleobiettivo migliore: per me era una storia minore e infatti non li ho seguiti né aspettati dopo averli “presi” sul terrazzo. Queste immagini le avevo messe in archivio: ci ho ripensato solo quando è scoppiato il putiferio». [...]

meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia 2 carmine lo sapio gennaro sangiuliano simona russo maria rosaria boccia 4 IL CASO BOCCIA - SANGIULIANO - MEME BY IL GRANDE FLAGELLO vignetta di mannelli sul caso gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia maria rosaria boccia - gennaro sangiuliano come gli oasis - meme simona russo maria rosaria boccia gennaro sangiuliano maria rosaria boccia gennaro sangiuliano 1 dimission impossible - meme by carli meme su gennaro sangiuliano e maria rosaria boccia