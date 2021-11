SEUL CI FA IL CUL - L'OXFORD ENGLISH DICTIONARY HA AGGIUNTO PIU' DI 20 NUOVE PAROLE DI ORIGINE COREANA ALLA SUA ULTIMA EDIZIONE - I NUOVI TERMINI RIGUARDANO LA MUSICA, LA CUCINA E LA CULTURA E SI SONO DIFFUSE GRAZIE AL K-POP E ALLA SERIE DI SUCCESSO "SQUID GAME" - SPIEGANO SUL VOLUME: "L'ADOZIONE E LO SVILUPPO DI QUESTE PAROLE COREANE IN INGLESE DIMOSTRANO COME L'INNOVAZIONE LESSICALE NON SIA PIU' CONFINATA AI CENTRI TRADIZIONALI"...

Dagotraduzione dal Guardian

L’ondata coreana ha travolto anche gli uffici editoriali dell’Oxford English Dictionary (OED), che ha aggiunto più di 20 nuove parole di origine coreana alla sua ultima edizione. I nuovi termini, inseriti nel vocabolario, riguardano la musica e la cucina, e la cultura.

Il prefisso K è in primo piano, come ci si potrebbe aspettare visto che il K-pop (aggiunto al dizionario nel 2016) ha preso piede in tutto il mondo, e milioni di persone guardano K-drammi e usano prodotti K-beauty.

Tra le nuove parole: hallyu, ovvero, «l’aumento dell’interesse internazionale per la Corea del Sud e la sua cultura, come rappresentato dal successo globale della musica, del cinema, della tv, della moda e del cibo sudcoreani. O anche, la cultura popolare sudcoreana e l’intrattenimento stesso. Hallyu craze, hallyu fan, hallyu star».

Le nuove voci sul cibo riguardano il bulgogi, fette sottili di manzo o maiale, e il chimaek, pollo fritto alla coreana e birra. La cultura tradizionale è rappresentata dall’hanbok, l’abbigliamento formale indossato da uomini e donne, e l’hangul, l’alfabeto coreano ideato dal re Sejong nel 1443.

Aegyo è un certo tipo di dolcezza o fascino considerato tipicamente coreano e simile alla parola giapponese kawaii, ed è stato incluso sia come sostantivo che come aggettivo. C'è spazio anche per mukbang, il livestream di persone che mangiano quantità straordinarie di cibo mentre parlano con il pubblico online.

L'inclusione di "skinship" è più sorprendente. Comunemente usato in Corea del Sud, dove è pronunciato come seukinsip, e in Giappone (sukinshippu), descrive il legame emotivo che deriva dallo stretto contatto fisico tra un genitore e un figlio, tra amanti e amici, spiega il dizionario.

L'OED ha affermato che l'inclusione di così tante parole coreane è il riconoscimento di un cambiamento nell'uso della lingua oltre il mondo di lingua inglese. «L'adozione e lo sviluppo di queste parole coreane in inglese dimostrano anche come l'innovazione lessicale non sia più confinata ai centri tradizionali dell'inglese nel Regno Unito e negli Stati Uniti», ha affermato.

«E mostra come gli asiatici in diverse parti del continente inventano e scambiano parole all'interno dei propri contesti locali, quindi introducono queste parole nel resto del mondo di lingua inglese, permettendo così all'onda coreana di continuare a incresparsi sul mare di parole inglesi».