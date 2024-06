SEVERO MA JUSTIN – SECONDO “TMZ”, JUSTIN TIMBERLAKE QUANDO È STATO ARRESTATO È RISULTATO POSITIVO NON SOLO ALL'ALCOL, MA ANCHE ALLA COCAINA, AL POPPER E ALL'MDMA – PRIMA DI ESSERE FERMATO, IL CANTANTE 43ENNE ERA STATO A UNA FESTA IN UN HOTEL CON ALCUNI AMICI – SECONDO IL VERBALE DI POLIZIA, “IL SUO ALITO EMANAVA UN FORTE ODORE DI ALCOL, NON ERA IN GRADO DI MANTENERE L'ATTENZIONE, ERA INSTABILE NEL PASSO” – TIMBERLAKE DOVRÀ PRESENTARSI IN TRIBUNALE IL 26 GIUGNO

JUSTIN TIMBERLAKE ARRESTATO

Justin Timberlake, il cantante di Sexy Back, è stato arrestato nella giornata di martedi 18 giugno negli Hamptons, una località di mare per ricchi e famosi vicino New York perchè si trovava alla guida in evidente stato di ebbrezza. Dopo aver passato la notte dietro le sbarre è stato rilasciato il giorno dopo senza cauzione.

Secondo il sito Perez Hilton, oltre all'alcol l'artista sarebbe risultato positivo a diversi tipi di droga tra cui: popper, cocaina, truvada ed mdma.

justin timberlake arrestato

Il cantante 43enne è stato fermato ieri sera dalla polizia a Sag Harbor e portato in commissariato dopo aver passato una serata a bere e festeggiare con amici all'American Hotel su Main Street. Justin Timberlake è stato fermato e incriminato per guida in stato di ebbrezza Secondo quanto riportato da Tmz dovrà presentarsi di nuovo in tribunale il 26 giugno.

Inoltre il sito Tmz riporta che Timberlake aveva lasciato la festa poco dopo la mezzanotte e quasi immediatamente non si era fermato a un segnale di stop. Aveva continuato a guidare in modo erratico fino a che la polizia non lo aveva costretto a fermarsi. Gli agenti gli avevano quindi fatto fare un test sul posto per accertarne le condizioni ma il cantante si era rifiutato di sottoporsi alla prova del palloncino. […]

