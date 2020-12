SEXY SPY ALLA PECHINESE - CHRISTINE FANG SI FINGEVA DOCILE STUDENTESSA PER SOTTRARRE SEGRETI DI STATO AMERICANI – AVVICINAVA POLITICI DEMOCRATICI O PERSONAGGI VICINI AL PARTITO - PER L'INTELLIGENCE AMERICANA, HA AGITO COME AGENTE SOTTO COPERTURA DI PECHINO E GLI 007 SONO ARRIVATI A LEI GRAZIE A UN'INDAGINE SU UN ALTRO SOSPETTO AGENTE SEGRETO CINESE CHE LAVORAVA COME DIPLOMATICO AL CONSOLATO DI SAN FRANCISCO...

Francesco Semprini per "la Stampa"

Dalla Cina con amore. La parafrasi del noto capitolo della saga di James Bond appare calzante per titolare la storia di Christine Fang, la spia venuta da Pechino che pur di carpire informazioni riservate e segreti di Stato, faceva ricorso spregiudicato alla sue doti di seduttrice.

fang spia cinese

Una sorta di cecchino a luci rosse che prediligeva obiettivi politici democratici o personaggi vicini al partito dell' Asinello. Così Fang Fang, soprannome con cui si faceva chiamare dalle sue prede, ha preso di mira i politici democratici per anni prima di fuggire dagli Stati Uniti nel 2015, inclusi i rappresentanti della California Eric Swalwell e Ro Khanna e il rappresentante delle Hawaii Tulsi Gabbard. Ma è stata al contempo impegnata in «relazioni sessuali o romantiche» con due sindaci del Midwest per un periodo di tre anni. La sua prolifica attività è iniziata col volontariato e la raccolta fondi per conto di alcuni candidati nel 2011, mentre era iscritta alla California State University.

fang spia cinese 4

Diventa presto un pilastro degli eventi politici della Bay Area, raccogliendo fondi e catalizzando donatori. «Era ovunque - racconta ad Axios Raj Salwan, attuale membro del consiglio comunale di Fremont -. Era una studentessa attiva. Sono rimasto sorpreso di come conoscesse così tanti politici».

Il suo elenco di amici di Facebook era una sorta di manifesto della comunicazione politica agevolato dal fatto che la Bay Area californiana offre le condizioni ideali per un operativo dell' intelligence straniera, anche grazie all' intreccio di relazioni che anima la Silicon Valley. Funzionari dell' intelligence Usa ritengono che Fang abbia agito come agente del ministero della Sicurezza di Stato di Pechino e sono a lei arrivati per la prima volta attraverso un' indagine su un altro sospetto 007 cinese che lavorava come diplomatico presso il consolato di San Francisco.

fang spia cinese 3

I funzionari hanno affermato di ritenere che Fang e il secondo individuo stessero cercando di raccogliere informazioni politiche e condurre operazioni di influenza. La notizia arriva una settimana dopo che il direttore dell' Intelligence nazionale John Ratcliffe ha sottolineato come la Cina rappresenti la prima minaccia alla sicurezza degli Usa, ancor più perché è convinzione diffusa che i servizi di spionaggio di Pechino siano diventati più aggressivi, anche nelle loro attività di influenza incentrate sugli Stati Uniti e di raccolta di informazioni politiche.

Il caso di Fang mostra come un singolo individuo determinato, che presumibilmente lavora per Pechino, possa avere accesso a circoli politici statunitensi sensibili. Il fatto che i suoi obiettivi privilegiati appartenessero alla stessa sponda politica ha sollevato obiezioni da parte dei repubblicani, secondo cui questa è la prova di come i democratici siano non solo più vulnerabili, ma anche miopi nel sottovalutare il pericolo del Dragone.

eric swalwell e christine fang fang spia cinese 2