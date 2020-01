10 gen 2020 19:26

SFANCULARE PER NON ESSERE SFANCULATI - TOM BRADBY, GIORNALISTA E CONFIDENTE DI HARRY E MEGHAN, SOSTIENE CHE I DUE SI SONO DEFILATI DOPO AVER SENTITO IL PIANO DI CARLO DI “SNELLIRE LA MONARCHIA”. A FAR TRABOCCARE IL VASO LA FOTO DELLA REGINA E GLI EREDI: "SI SONO SENTITI TAGLIATI FUORI" – UNA LETTURA PARACULA VISTO CHE I SUSSEX AVEVANO GIA' MOSTRATO SEGNI DI INSOFFERENZA VERSO LA VITA A CORTE E…- VIDEO