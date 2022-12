9 dic 2022 08:07

LA SFIDA DI TRUMP PER IL 2024 NON È VINCERE LE ELEZIONI, MA ARRIVARCI SENZA FINIRE IN MANETTE – NUOVI GUAI PER L’EX PRESIDENTE: IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA AMERICANO HA CHIESTO A UN GIUDICE FEDERALE DI ACCUSARLO DI OLTRAGGIO ALLA CORTE, PER NON AVER OTTEMPERATO AL MANDATO DELLA SCORSA ESTATE DI CONSEGNARE TUTTI I DOCUMENTI CONTRASSEGNATI COME CLASSIFICATI…