LA SFIGA DEGLI AFRICANI: SE COMPRANO IL GRANO RUBATO DAI RUSSI IN UCRAINA FANNO INCAZZARE GLI AMERICANI, SE NON LO PRENDONO MUOIONO DI FAME - LE FORZE DI PUTIN HANNO DEPREDATO DALLA CRIMEA CIRCA 500MILA TONNELLATE DI CEREALI, ORA DIRETTE IN AFRICA, DAL VALORE DI 100 MILIONI DI DOLLARI - GLI STATI UNITI HANNO CHIESTO AI PAESI AFRICANI DI NON COMPRARE IL GRANO RUBATO MA E' DIFFICILE CHE POSSANO "OBBEDIRE": NEL CORNO D'AFRICA, UNA DEVASTANTE SICCITÀ HA LASCIATO 17 MILIONI DI PERSONE AFFAMATE E NORMALMENTE RUSSIA E UCRAINA FORNISCONO CIRCA IL 40% DEL FABBISOGNO DI GRANO NEL CONTINENTE…

Gli Stati Uniti hanno mandato un avvertimento a 14 Paesi, soprattutto africani: navi russe con «grano ucraino rubato» sono dirette verso i vostri porti. Si ipotizza che siano 500 mila le tonnellate, per un valore di 100 milioni di dollari, trasferite nei porti in Crimea e poi caricate sui cargo. Il segretario di Stato Blinken definisce «credibili» le informazioni sul grano sottratto dai russi in Ucraina. Gli Usa, secondo il New York Times, hanno invitato i paesi africani a respingere il «grano rubato agli ucraini».

Spiega l'analisi del quotidiano americano: «L'allerta sul grano ha solo acuito il dilemma per i paesi africani, molti dei quali si sentono già intrappolati tra Oriente e Occidente, poiché potenzialmente devono affrontare una difficile scelta tra, da un lato, beneficiare di possibili crimini di guerra e dispiacere a un potente alleato occidentale, e dall'altro, rifiutare cibo a buon mercato in un momento in cui i prezzi del grano salgono alle stelle e centinaia di migliaia di persone muoiono di fame».

DILEMMA

Appare molto probabile che la maggioranza dei paesi africani acquisti il grano sottratto agli ucraini, nonostante gli avvertimenti di Washington. Ciò avrà anche un altro effetto: in Africa, la Cina e la Russia stanno tentando di aumentare la loro influenza a discapito dei Paesi occidentali. Questa storia del grano aiuterà Mosca: nei giorni scorsi Putin ha incassato un successo diplomatico, ha ricevuto la visita del capo dell'Unione africana, il presidente senegalese Macky Sall.

Nel colloquio si è parlato dell'emergenza grano. Morale: «Russia e Ucraina normalmente forniscono circa il 40% del fabbisogno di grano in Africa. Secondo le Nazioni Unite, nella regione del Corno d'Africa, una devastante siccità ha lasciato 17 milioni di persone affamate, soprattutto in parti della Somalia, dell'Etiopia e del Kenya. Di fronte a un bisogno così urgente, è improbabile che molti paesi africani esitino prima di acquistare grano fornito dalla Russia, non importa da dove provenga», ha affermato Hassan Khannenje, direttore dell'Istituto internazionale di studi strategici HORN, un ente di ricerca in Kenya.

Con l'invasione dell'Ucraina, la Russia sta ottenendo molteplici risultati sfruttando l'emergenza alimentare che ha causato bloccando i porti: sta aumentando la sua influenza in Africa, sta diventando il primo produttore di grano al mondo, sta eliminando un concorrente importante come quello ucraino, sta causando un aumento stratosferico dei prezzi di cui potrà beneficiare.

