LA SFILATA DI CHANEL È UN PUGNO IN UN OCCHIO – LA MAISON FRANCESE MANDA IN PASSERELLA LE MODELLE CON UN OCCHIO NERO E I SOCIAL ESPLODONO: C’È CHI CI HA LETTO UN RICHIAMO ALLO STILE PUNK O GOTICO E CHI LO VEDE COME UNA DENUNCIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. MA C'È ANCHE CHI PENSA NASCONDA UN MESSAGGIO PER I… - VIDEO

Daniela Mastromattei per "Libero quotidiano"

occhio nero sfilata chanel 2

Quel vistoso occhio nero in passerella sembra aver risvegliato persino gli animi più sopiti. Se una sfilata deve colpire e far parlare di sé, Chanel ha fatto centro. La griffe di punta delle passerelle parigine di questi giorni ha presentato la sua collezione Haute Couture per la prossima primavera estate, che ha visto in apertura Charlotte Casiraghi con un'elegante giacca nera, tempestata di paillettes, in sella al suo cavallo Cousco in onore e in ricordo della grande passione per l'equitazione di Gabrielle "Coco" Chanel.

occhio nero sfilata chanel 1

E già qui la maison si è attirata il consenso di quella parte blasonata che tra l'altro ama i cavalli. Infatti in Charlotte ("principessa filosofa" come amano chiamarla a Monaco) si riflette tutto lo splendore di Grace Kelly e la compostezza monegasca, a volte austera del casato Grimaldi.

occhio nero sfilata chanel 3

Ovviamente pure gli abiti, disegnati dalla direttrice creativa Virginie Viard, lasciano senza fiato. La stilista proprio come Coco che sfidò l'abbigliamento sottraendo e semplificando - anche se sapeva bene che non erano le gonne lunghe o certi abiti con i pesi sugli orli a mortificare le donne quanto la mancanza di libertà- ha voluto confermare quello stesso spirito di libertà con i vestiti dallo spacco profondo come atto rivoluzionario che rimanda ai colpi di forbici con cui Coco Chanel cambiò le sorti della moda. Sembra avere lo stesso sapore l'occhio nero sui volti delle modelle che sfilano nel tempio sacro della moda specialmente per un brand noto per provocare, non per shockare.

charlotte casiraghi a cavallo alla sfilata di chanel 5

Eppure quel dettaglio ha scatenato sui social un'animata discussione tra quanti vi hanno letto semplicemente un richiamo allo stile punk, gotico o ispirato al simbolismo messicano e chi lo vede come una denuncia contro la violenza sulle donne. Ma c'è anche chi pensa nasconda un messaggio, uno scossone ai dormienti. Napoleone avrebbe sentenziato: «Chi s' abbandona al dolore senza resistenza o si uccide per evitarlo abbandona il campo di battaglia prima di aver vinto». Insomma ad ognuno la spiegazione che più desidera.

charlotte casiraghi a cavallo alla sfilata di chanel 3

Di sicuro un livido nero sulla faccia non può essere solo una scelta stilistica. La sfilata di Chanel si candida ad essere lo show più discusso della settimana di alta moda parigina. Non a caso Mademoiselle Gabrielle sosteneva che l'eleganza fosse (anche) rifiuto dell'appiattimento, dei codici, della tradizione, degli stereotipi sociali...

la sfilata di chanel 4 la sfilata di chanel 6 la sfilata di chanel 3 charlotte casiraghi a cavallo alla sfilata di chanel 1 charlotte casiraghi a cavallo alla sfilata di chanel 2 charlotte casiraghi a cavallo alla sfilata di chanel 4 la sfilata di chanel 1 la sfilata di chanel 2 la sfilata di chanel 5