SFOGATEVI BESTIE! – LA POLIZIA HA FATTO IRRUZIONE IN UN MAGAZZINO NEL BRONX A NEW YORK ADIBITO A “FIGHT CLUB”: FOTTENDOSENE DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE, 200 PERSONE SENZA MASCHERINE GUARDAVANO UN INCONTRO TRA DUE UOMINI CHE RISOLVEVANO I LORO CAZZI SUL RING SFOGANDO LA RABBIA MENTRE INTORNO A LORO LA FOLLA ESULTAVA – NELLO STESSO WEEKEND GLI AGENTI HANNO SCIOLTO UN RAVE E…

DAGONEWS

incontro di fight club

Quando la polizia di New York City ha fatto irruzione in quel magazzino del Bronx sabato notte, ha trovato 200 persone stipate come sardine senza mascherina sotto la luce di neon viola e rosse. Dietro le barriere metalliche uomini in guantoni da boxe se le davano di santa ragione mentre intorno a loro la folla esultava. Benvenuti nel Fight Club del 2020.

In barba ai divieti d’assembramento che impongono il limite di 10 persone, in 200 si sono accalcate al "Rumble in the Bronx", un fight club senza licenza messo su da un gruppo underground e progettato per le persone che vogliono risolvere le loro controversie portando la rabbia sul ring e non in strada.

fight club in garage

Dieci organizzatori di eventi, tra cui il leader del club, Michael J. Roman, 32 anni, sono stati denunciati e rischiano una multa di 15mila euro. Sempre nel weekend la polizia ha fatto irruzione in un club di Chelsea dove si erano radunate 200 persone e hanno sciolto un rave a Brooklyn con 185 persone.

fight club nei magazzini fight club new york fight club ambisce a diventare sport legale Fight Club Poster Brad Pitt in Fight Club fight club in america fight club nella east coast brad pitt fight club