SFRECCIARE A 80 ALL'ORA NELLA NOTTE PER VEDERE SE E’ COSI’ FACILE MORIRE – IL VIDEO DI UN UOMO IN MONOPATTINO SULLE STRADE VICINO VERONA VIENE RIPOSTATO ANCHE DALL’EX ATTACCANTE ALDO SERENA: "ALL’INIZIO NEMMENO PENSAVO POTESSE ESSERE VERO. L’HO PUBBLICATO SUL MIO PROFILO CON L’INTENTO DI DIVULGARLO E SOTTOLINEARE QUELLO CHE È UN GROSSO PROBLEMA. IL MONOPATTINO SE USATO COME NEL VIDEO PUÒ DIVENTARE UN’ARMA IMPROPRIA” - VIDEO

La testimonianza arriva via Twitter, in un video ripostato anche dall’ex calciatore Aldo Serena. Un automobilista nella notte veronese riprende un uomo a bordo di un monopattino che sfreccia a 80 chilometri all’ora tra le auto: il guidatore è senza casco, ha due luci posteriori che segnalano la sua presenza e viaggia ad una velocità ben oltre il limite consentito per i monopattini di 25 Km/h.

Il video però testimonia anche l’infrazione del guidatore dell’auto che lo segue e riprende in video quanto vede, guidando con il cellulare in mano ed ad una velocità comunque superiore a quella consentita che i cartelli limitano a 50 chilometri orari. La velocità del monopattino - che non scende mai sotto la velocità di 80 km/h - viene costantemente monitorata dalla persona alla guida del veicolo che racconta come, in precedenza, il monopattino avesse compiuto più sorpassi di colonne di auto.

«Non so cosa dire» ha scritto accanto alle immagini Aldo Serena che raggiunto al telefono dal Corriere della Sera spiega: «Il video mi è stato girato da un amico. Non so chi sia l’autore. Mi ha colpito, all’inizio nemmeno pensavo potesse essere vero. L’ho pubblicato sul mio profilo con l’intento di divulgarlo e sottolineare quello che è un grosso problema.

Il monopattino è un mezzo che può essere molto pericoloso se usato come nel video. Un mezzo utile - invece - se usato con tutti i crismi, rispettando le regole della strada e la velocità consentita. Altrimenti diventa un’arma impropria»

