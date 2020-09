E SFRECCIARE COME PAZZI IN MONOPATTINO NELLA NOTTE PER VEDERE SE E’ COSI’ DIFFICILE MORIRE… - A ROMA LA NUOVA MODA: SERATE CONTROMANO IN MONOPATTINO PER LE VIE DEL CENTRO. DA GIUGNO GIA’ 54 GLI SCONTRI (LA META’ DI NOTTE). SEBASTIANO MESSINA: “IN 3 MESI A MILANO 120 INCIDENTI. IL RIVOLUZIONARIO MEZZO CHE DOVEVA PORTARCI NEL FUTURO VERDE OGGI SPARGE LA PAURA DEL CODICE ROSSO”

Sebastiano Messina per la Repubblica

monopattini roma

Senza casco, senza targa, senza assicurazione, i monopattini sfrecciano contromano e fanno lo slalom tra bici, auto e pedoni. Non va tutto bene: in 3 mesi a Milano 120 incidenti. Il rivoluzionario mezzo che doveva portarci nel futuro verde oggi sparge la paura del codice rosso

LA NUOVA MODA

FLAMINIA SAVELLI per il Messaggero

Sfrecciano contro mano per le vie del centro storico. Oppure azzardano ripetuti slalom tra le auto senza rispettare le regole del codice della strada: così la rivoluzione green dei monopattini elettrici è diventata la nuova, pericolosa, moda di tanti ragazzi che affollano le strade della capitale.

Lo confermano i numeri raccolti dalla polizia municipale. Dopo la prima impennata di incidenti su mandato del Campidoglio, ha attivato controlli ad hoc: dal 1 giugno sono stati 54 gli scontri in cui sono rimaste coinvolte le pedane elettriche. Di questi il 40% è avvenuto di sera tra le 20 e le tre:

«I ragazzi spiegano i vigili urbani usano il monopattino soprattutto per spostarsi tra le piazze del centro dove poi trascorrano la serata. Per molti è un gioco e spesso non si rendono conto di quanto rischiano». I primi scontri sono avvenuti tra Piazza di Spagna, via del Corso e il lungotevere Pasa.

I caschi bianchi hanno analizzato anche l'età delle vittime: il 45% dei conducenti sono sotto i 30 anni di età e il 17% sotto i 20. Eppure i controlli ci sono: nel centro storico agenti a piedi monitorano notte e giorno le vie principali, mentre i colleghi in auto sorvegliano le strade in entrata e in uscita tra il Colosseo, Circo Massimo e la zona dei Fori Imperiali. Per il fine settimana sono state disposte anche postazioni nei quartieri della movida: Trastevere, San Lorenzo e piazza Bologna.

La prima pioggia di multe era arrivata già a luglio. Con i primi trenta utenti a bordo dei monopattini fermati e multati. Oggi le sanzioni sono 400 e un lunghissimo elenco di illeciti: «Due persone sullo stesso mezzo, circolazione contromano o sui marciapiedi e mancanza del casco per i minori di 18 anni», dicono gli agenti dal comando Generale. Che precisano: «La multa è di circa 50euro. Per quanto riguarda gli incidenti invece, si è trattato di piccoli scontri e solo nel 10% dei casi l'utente è caduto dal veicolo.

Questo precisano perché si tratta di una mobilità leggera e la velocità è comunque contenuta. Il rischio però è molto alto». Ecco perché proseguiranno i servizi di monitoraggio e le sanzioni ai conducenti con condotte irresponsabili.

Il problema quello dell'uso improprio dei monopattini elettrici non è solo romano: a Parigi, lo scorso agosto, la sindaca Anne Hidalgo ha minacciato di bandire i monopattini dopo che un gruppo di ragazzi sugli Champs Elysées era stato ripreso mentre sfrecciava tra auto e pedoni seminando il panico. La prima stretta sulla sicurezza a Roma invece era stata annunciata - dalla sindaca Raggi - lo scorso 25 giugno.

monopattino pincio

Dopo aver presentato la nuova flotta di motorini elettrici dell'operatore spagnolo Acciona, la prima cittadina aveva sottolineato che: «Le regole per i monopattini sono quelle del codice della strada e devono essere rispettate da tutti». Aprendo poi il primo tavolo di lavoro con i quattro operatori di sharing - gestori dei 4mila monopattini a disposizione nella capitale - e i tecnici comunali.

Resta infine ancora un nodo da sciogliere: la gestione del parcheggio dei monopattini, spesso lasciati sui marciapiedi o in zone di transito. I gestori avevano presentato anche una bozza di programma: Lime e Dott - due dei quattro operatori avevano avviato una campagna di sensibilizzazione reclutando decine di steward per monitorare gli utenti e garantire le regole base per l'utilizzo dei nuovi mezzi leggeri. La squadra di Foot Patrol invece ha messo in campo i propri operatori per parcheggiare in maniera adeguata i monopattini. Misure, almeno per il momento, insufficienti: «La responsabilità - concludono i vigili urbani - è degli operatori. In questo caso non possiamo intervenire».

monopattino