SGARBI MEJO DI TRUMP! - IL VECCHIO SGARBONE INCITA LA FOLLA CONTRO LE CHIUSURE: “UN GOVERNO DI MATTI”, E POCO DOPO I MANIFESTANTI FORZANO LE TRANSENNE NEL TENTATIVO DI OCCUPARE PIAZZA MONTECITORIO - UN AGENTE È RIMASTO FERITO E SETTE PERSONE SONO STATE FERMATE DOPO I DISORDINI – COME AL SOLITO IN MEZZO AI MANIFESTANTI SI ERANO INFILTRATI GRUPPI DI ESTREMISTI PER STRUMENTALIZZARE IL DISAGIO SOCIALE E FAR SALIRE VOLUTAMENTE LA TENSIONE… - VIDEO

Sgarbi ai ristoratori in piazza Montecitorio: «Un governo di matti». Poi gli scontri con la polizia

Da www.corriere.it

Momenti di tensione in piazza a Roma davanti Montecitorio per la protesta dei ristoratori. I manifestanti, molti senza mascherina, hanno forzato le transenne nel tentativo di occupare la piazza davanti al Parlamento. Pochi minuti prima la piazza aveva ascoltato il comizio di Vittorio Sgarbi, che si è unito alla protesta contro le chiusure e i divieti.

Sit in davanti alla Camera: 7 i manifestanti fermati ++

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Sono 7 al momento i manifestanti fermati dopo i disordini durante il sit in che si è svolto davanti alla Camera. Lo si apprende da fonti investigative che stanno ancora analizzando i filmati e la dinamica di quanto avvenuto in piazza per valutare eventuali ulteriori provvedimenti.

Sit in Camera: investigatori, proteste strumentalizzate ++

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Tra i manifestanti che hanno dato vita al sit in davanti alla Camera si sarebbero infiltrati diversi gruppi di estremisti con l'obiettivo di strumentalizzare il disagio sociale e far salire la tensione. E' la lettura che arriva da fonti investigative che in queste ore stanno ricostruendo quanto avvenuto in piazza Montecitorio. La situazione, viene fatto notare, non è cambiata da qualche mese fa quando l'allora capo della Polizia Franco Gabrielli, in una circolare inviata a prefetti e questori, segnalava il rischio che gruppi di facinorosi approfittassero del malumore dei settori più colpiti dalle chiusure, per far salire la tensione

