SGOMINATA UNA BANDA IN ALBANIA CHE HA TRUFFATO MIGLIAIA DI POLLI CON L’ILLUSIONE DEL TRADING ONLINE - I TRUFFATORI ERANO ABILI NEL PERSUADERE E PLAGIARE LE VITTIME, AL PUNTO DA CONVINCERLE A INDEBITARSI E VERSARE ANCHE CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO - SONO STATI TROVATI 90 MILA CONTATTI TELEFONICI DI CITTADINI ITALIANI, PRONTI PER ESSERE AGGANCIATI CON FALSE PROPOSTE D'INVESTIMENTO - I SOLDI VENIVANO RICICLATI IN DIVERSI PAESI UE (CIPRO, LITUANIA, ESTONIA, OLANDA E GERMANIA) E CONVERTITI IN CRIPTOVALUTE…