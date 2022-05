SGOMMA E VAI! - DA QUANDO SU NETFLIX HA DEBUTTATO LA SERIE TV "DRIVE TO SURVIVE", GLI AMERICANI SI SONO INNAMORATI DELLA FORMULA 1: IL PUBBLICO DI ESPN CHE SEGUE LE GARE E' QUASI RADDOPPIATO E I PREZZI DEL GRAN PREMIO DI MIAMI SONO ARRIVATI AI LIVELLI DI QUELLI DEL SUPERBOWL - NON SOLO: IL 77% DEI NUOVI FAN HANNO MENO DI 35 ANNI, ALLA FACCIA DELL'EX PATRON BERNIE ECCLESTONE, CHE NON CREDEVA NEI GIOVANI...

Dagotraduzione dal New York Post

Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Perez

Con oltre 400 milioni di telespettatori, la Formula 1 è uno degli sport più popolari al mondo. Eppure per molti anni è stato quasi sconosciuto in America. Ma la reality TV ha cambiato tutto questo.

Da quando ha debuttato nel 2019 la serie Netflix "Drive to Survive", con filmati dietro le quinte delle squadre da corsa e le relazioni a volte controverse tra piloti e dirigenti del team, il pubblico americano è salito alle stelle.

Netflix non pubblicizza i dati degli spettatori, ma da quando la serie è stata presentata in anteprima, il pubblico di ESPN delle gare di Formula 1 è quasi raddoppiato – arrivando fino a 1,5 milioni di visualizzazioni per gara. Secondo un recente studio Nielsen, quest'anno la Formula 1 è sulla buona strada per superare il miliardo di fan in tutto il mondo, con il 77% di quei nuovi fan che hanno meno di 35 anni.

Daniel Ricciardo e Lando Norris

«Senza “Drive to Survive” non ci sarebbe il boom della F1 americana», ha detto a The Post Kevin Clark, conduttore del The Ringer's F1 Show. Quando è iniziato il suo podcast, l'idea era quella di ricapitolare gli episodi dello spettacolo e visualizzare in anteprima ciascuna delle 22 gare della stagione dello sport. Il successo del podcast ha però colto di sorpresa lui e lo staff di The Ringer, popolare sito di sport e cultura pop.

«Quando abbiamo visto i numeri, abbiamo capito la reazione», ha detto Clark. «Sapevamo che non sarebbe stata una cosa part-time. Abbiamo attinto a qualcosa». Secondo la classifica dei podcast su Chartable, The Ringer F1 Show è regolarmente tra i primi 50 podcast sportivi negli Stati Uniti.

La Formula 1 è diventata così importante che i prezzi dei biglietti del Gran Premio inaugurale di Miami, che si è corso ieri, hanno rivaleggiato con quelli del Super Bowl. «Guardi la Formula 1 ed è più sana di quanto non sia mai stata prima. Stiamo vendendo biglietti esauriti, finora, ovunque, e penso che continuerà per tutto l'anno», ha detto il pilota Alex Albon, una star di "Drive to Survive", a Page Six durante la festa di lancio della Williams Racing giovedì al W Hotel South Beach.

Drive to survive

Un altro segno che "Drive to Survive" sta alimentando il mondo dei fan americani della Formula 1, la parata dei piloti del Grand Prix di Miami, una tradizione pre-gara dello sport in cui i piloti percorrono il circuito fuori dalle loro auto in modo che i fan possano vederli da vicino e personale - includerà, per la prima volta, i Team Principal, i dirigenti che nello show sono diventati celebrità.

Miami è in realtà la seconda gara americana: il Gran Premio degli Stati Uniti, che si corre ad Austin, in Texas, dal 2012, ha visto un aumento del 15% delle presenze nel primo anno di "Drive to Survive", con 250.000 fan presenti alla gara. Nel 2021, quel numero era cresciuto fino a oltre 400.000, rendendolo il più grande pubblico di sempre a una gara di Formula 1 al mondo. L'anno prossimo ci sono piani per aggiungere una terza fermata e auto da corsa americane lungo la Strip di Las Vegas.

Lewis Hamilton

«Ho iniziato a guardare 'Drive to Survive' tre mesi fa e sono passato dall'antipatia per gli sport motoristici all'ossessione per la F1. Ne leggo ogni giorno, sono su Reddit ogni giorno, scrivo messaggi ogni giorno, ci penso ogni giorno», ha detto a The Post lo scrittore televisivo Travis Helwig, 34 anni. «Come la maggior parte degli sport, la parte migliore è la narrativa e la Formula 1 si presta bene al dramma e alla narrativa. Ci sono solo 20 partecipanti, quindi è facile imparare la storia di ogni partecipante».

Il Liberty Media Group, con sede in America, ha acquistato la Formula 1 per 4,4 miliardi di dollari nel 2016 e ha collaborato con Netflix in una svolta radicale rispetto a tutto ciò che il marchio aveva fatto prima.

Max Verstappen

"Drive to Survive" è unico, secondo Clark, anche tra i reality show sportivi. Mentre la serie sulla NFL della HBO "Hard Knocks" dà l'ultima parola alla NFL su ciò che viene trasmesso, Netflix non ha tale accordo con la Formula 1. Il risultato, ha aggiunto Clark, è uno spettacolo molto più rivelatore e divertente, che attira fan che non solo non hanno mai visto la Formula 1 prima, ma non hanno nemmeno guardato sport.

«Il reality show - anche se pensi che tolga l'elemento competitivo, anche se pensi che prenda in giro lo sport - è il modo più semplice per creare superstar», ha detto Clark. «Decine di milioni di persone hanno guardato 'Drive to Survive'. E ci sono così tante persone a cui non piaceva lo sport che ora lo guardano ogni singolo fine settimana».

lewis hamilton

«Il passaggio dal modo in cui la F1 si commercializza come prodotto di intrattenimento è stato un enorme punto di svolta nello sport». «Non mi importava affatto della F1. Dopo aver visto "Drive to Survive", ora insegnerò ai miei [futuri] figli la F1», ha affermato Alexis Novak, 31 anni, fondatore del negozio di abbigliamento online Tab Vintage. «Mi ha fatto venire le vertigini e mi ha fatto venire voglia di seguire e supportare i miei piloti preferiti come facevo con le boy band».

Per Novak, che dice di aver sempre «avuto antipatia per lo sport», "Drive to Survive" ha fatto sembrare la Formula 1 diversa. «Non è come gli altri sport perché conosci le persone nelle macchine, le persone che lavorano sulle macchine e i proprietari. Puoi anche vedere la politica dietro le gare», ha detto. «È un perfetto incrocio di cultura, ricchezza, fama, adrenalina e dramma, come 'vere casalinghe' al Super Bowl».

L'ex amministratore delegato della Formula 1 Bernie Ecclestone era notoriamente sprezzante nei confronti dei fan più giovani.

gp formula uno arabia saudita ph menzani 4

«Non so perché le persone vogliono arrivare alla cosiddetta 'generazione giovane'», ha detto Ecclestone alla rivista Campaign Asia-Pacifico nel 2014. «Perché vogliono farlo? Per vendere loro qualcosa? La maggior parte di questi ragazzi non ha soldi. Preferirei arrivare al ragazzo di 70 anni che ha un sacco di soldi». L'impatto del crescente pubblico americano si fa sentire anche in tutto il mondo.

«Oggi il quaranta percento del nostro pubblico proviene dagli Stati Uniti e solo il 25 percento dal Regno Unito», ha affermato il presentatore radiofonico della BBC Richard Ready, conduttore del podcast di Formula 1 "Missed Apex". «Quindi, se le persone vogliono diventare snob riguardo ai fan di 'Drive to Survive', devono rendersi conto che ora sono un po' in inferiorità numerica».

gp monza formula uno 3

Ready si riferisce a una preoccupazione crescente, in particolare tra alcuni fan europei di questo sport, che questi nuovi fan lo «americanizzeranno»: ponendo l'accento sulle personalità, esagerando le rivalità e le controversie minori e soddisfacendo l'esigenza americana di essere drammatici e decisivi.