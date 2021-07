22 lug 2021 15:54

LO SGRULLONE ME LO FACCIO DA SOLO - PER AFFRONTARE IL GRANDE CALDO, A DUBAI HANNO INIZIATO A PRODURRE PIOGGIA CON LA "SEMINA DELLE NUVOLE": ALCUNI DRONI VIAGGIANO TRA LE NUBI RILASCIANDO SCARICHE ELETTRICHE IN MODO DA PROVOCARE LA REAZIONE - LA TECNICA SEMBRA FUNZIONARE COME DIMOSTRANO I VIDEO CHE STANNO GIRANDO IN RETE - IN PASSATO SONO STATE UTILIZZATE ALTRE METODOLOGIE, COME QUELLA DI SPARARE SALE...