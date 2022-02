LO SGUARDO SULL’ORRORE – QUANDO SONO COMINCIATE LE INDAGINI, ERANO ANCORA ONLINE LE FOTO E I VIDEO DEL CAPODANNO NELLA VILLETTA DI PRIMAVALLE DOVE SI È CONSUMATO LO STUPRO DELLA 16ENNE, FIGLIA DI UN DIPLOMATICO SPAGNOLO: CI SONO CINQUE PARIOLINE CHE FANNO LA LINGUACCIA DAVANTI ALLO SPECCHIO E PATRIZIO RANIERI CHE SI RIPRENDE DISTESO ACCANTO A UNA RAGAZZA SU UN DIVANO E MIMA IL GESTO DI VERSALE ALCOL IN BOCCA – NONOSTANTE LE INDAGINI NESSUNO LE AVEVA CANCELLATE E…

Romina Marceca per “la Repubblica - ed. Roma”

stupro di capodanno nella villetta di primavalle

Le cinque parioline in tiro fanno la linguaccia davanti allo specchio del bagno che poi sarà la stanza degli orrori per Bianca, la figlia sedicenne di un diplomatico vittima di stupro nella villetta di Primavalle. C'è anche lei in quel video: è l'inizio del San Silvestro 2020, e la minorenne non ha ancora bevuto e non ha assunto droghe. Patrizio Ranieri alle 2.24, quando già ha stuprato Bianca più volte, si riprende disteso accanto a una ragazza su un divano e mima con una mano il gesto di versarle alcol in bocca.

È una delle amiche di Bianca, anche lei non andrà in aiuto della ragazzina. Sono le foto a colori e le stories del Capodanno dell'orrore 2021. Testimoniano segmenti di una serata di violenza, sesso, alcol e droga. Erano in rete nessuno le aveva cancellate per molto tempo. Nonostante le indagini dei carabinieri, gli arresti, l'orrore venuto a galla, l'amicizia perduta per avere abbandonato Bianca nelle mani di amici e sconosciuti.

stupro di capodanno

È la crudeltà messa in scena dai social. Repubblica. it oggi ripercorre in un Longform quella festa maledetta, ora dopo ora. Una ricostruzione basata sulle carte giudiziarie e sulle testimonianze dirette raccolte dai cronisti. C'è, tra le altre, la foto delle due comitive di Primavalle e Parioli sul divano del salone della festa.

I visi sbiaditi nella foto in bianco e nero fotocopiata sull'ordinanza sono più nitidi. Undici ragazzi e cinque ragazze guardano dentro l'obiettivo. La festa sta per cominciare, a pochi passi da loro la tavola tonda con le droghe portate al Capodanno per sballarsi.

STUPRO DI CAPODANNO A ROMA - LA FESTA NELLA VILLA DI PRIMAVALLE la villetta dello stupro di capodanno ragazzi alla festa dello stupro di capodanno stupro di capodanno