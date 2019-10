GASPERINI, LA DIFESA FA ACQUA! GIANNI MURA E LA FAVOLA BREVE DELL’ATALANTA: "HA GIOCATO CON CORAGGIO E NEI PRIMI 20' ANCHE MEGLIO DEL CITY MA BECCA ANCORA TROPPI GOL, E NON SOLO IN CHAMPIONS. E IL 2-2 DELLA DINAMO IN UCRAINA RENDE PROBLEMATICO ANCHE IL TERZO POSTO, PER CHI È FERMO A ZERO PUNTI"