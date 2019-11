SHARON INSTICT – STONE, PREMIATA DA GQ COME DONNA DELL’ANNO, HA FATTO ATTIZZARE IL PUBBLICO DEI GQ AWARDS DI BERLINO CON IL SUO MITICO ACCAVALLAMENTO DI GAMBE: “IL REGISTA MI CHIESE: 'PUOI PASSARMI LE MUTANDE? PERCHÉ NELLA SCENA NON DOVRESTI AVERLE. MA NOI NON VEDREMO NULLA'. HO DETTO SÌ, MA NON SAPEVO CHE QUEL MOMENTO AVREBBE CAMBIATO LA MIA VITA…” - VIDEO E FOTO PICCANTINE

Marisa Labanca per "d.repubblica.it"

L'attrice e produttrice americana è stata scelta da GQ come Donna dell'anno. Un premio che è stato per lei l'occasione di rivivere un momento importante della sua carriera, quello che le ha cambiato la vita per sempre. Seduta sul palco dei GQ Awards di Berlino, a 61 anni, Sharon Stone ha replicato la scena cult di Basic Instinct, in cui accavalla le gambe durante l'interrogatorio.

"Il regista mi chiese: 'Puoi passarmi le mutande? Perché nella scena non dovresti averle. Ma noi non vedremo nulla'. Ho detto sì, ma non sapevo che quel momento avrebbe cambiato la mia vita", racconta l'attrice, che alla serata di gala si è fatta accompagnare dal figlio Roan, 19 anni, adottato nel 2000 insieme al suo ex marito Phil Bronstein.

E mentre accavalla le gambe come 27 anni fa, Sharon invita la platea a fare lo stesso gesto. "Non vi sentite potenti?", chiede al pubblico, prima di aprirsi in un discorso, intimo e potente, che evoca il movimento MeToo (non a caso proprio lei ha condiviso il video sull'account Instagram accompagnato dall'hashtag #MeToo).

"Ognuno di voi vivrà un momento che gli cambierà la vita, potrete esserne consapevoli oppure no, ma se accadrà sarete ritenuti responsabili per quel momento. Le persone vi faranno domande difficili, quindi il momento di decidere chi siete è adesso. Dovete decidere ora cosa fare della parte di voi più tenera, importante, bella, selvaggia, passionale".

Poi nel silenzio attento della sala Sharon rivela: "Io ho rispettato quella parte importante e vorrei che tutti voi facciate lo stesso, perché tutti abbiamo il diritto di sentirci potenti nella forma di sessualità che scegliamo, e nessuno è autorizzato a toglierci questo diritto. Ma dovete presentarvi in un modo che vi permetta di essere rispettati, apprezzati e amati".

Riferendosi chiaramente ai casi di violenza e abusi sessuali che nel 2019 hanno sconvolto il mondo dello spettacolo e non solo - sui quali segnala l'urgenza di una legge - Sharon Stone chiude il discorso dicendo: "Sono qui come donna dell'anno, non come individuo, con le donne e per le donne. E con grazia, tenerezza e dignità voglio dirvi che dopo questo gesto (e accavalla di nuovo le gambe ndr) la mia vita è stata difficile. Grazie per averni nominato donna dell'anno perché c'è stato un tempo in cui sono stata considerata solo un gioco".

Della femme fatale Catherine Tramell (aveva 34 anni quando interpretò quel ruolo), Sharon Stone ha conservato il fascino ma sul film che l'ha resa famosa nel mondo ha recentemente dichiarato: "Credo che Basic Instinct sia stato fatto storicamente nel momento giusto perché catturava tutte le nostre paure e i nostri dubbi, e l'attimo del cambiamento di potere per le donne è ancora un film intrigante, ma dubito che oggi avrebbe lo stesso sensazionalismo dell'epoca".

