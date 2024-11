SHAWN MENDES È STATO COSTRETTO A RILASCIARE UNA DICHIARAZIONE SUL SUO ORIENTAMENTO SESSUALE: COLPA DELL’IPOCRISIA DELLA GEN Z – DURANTE UN CONCERTO LA POP STAR CANADESE HA DETTO: “C'È QUESTA COSA SULLA MIA SESSUALITÀ, E LA GENTE NE PARLA DA COSÌ TANTO TEMPO. MI È SEMBRATA UN'INTRUSIONE IN QUALCOSA DI MOLTO PERSONALE MA...” – I FAN LO AVEVANO PUNZECCHIATO SUI SOCIAL: “SAPPIAMO COSA SEI”, “STIAMO ANCORA CERCANDO DI FAR FINTA CHE NON SIA GAY” – I PISCHELLI, INFARCITI DI TEORIE QUEER, HANNO BISOGNO DI PIAZZARE I LORO IDOLI ALL’INTERNO DI DETERMINATE CASELLE E… - VIDEO

La pop star canadese Shawn Mendes è stata costretta a rilasciare una dichiarazione sul suo orientamento sessuale. Ha dichiarato durante un concerto all'anfiteatro Red Rocks in Colorado il 28 ottobre: «C'è questa cosa sulla mia sessualità, e la gente ne parla da così tanto tempo. Mi è sempre sembrata un'intrusione in qualcosa di molto personale per me, qualcosa che stavo scoprendo in me stesso, qualcosa che dovevo ancora scoprire, e che devo ancora scoprire. È un po' sciocco, perché penso che la sessualità sia una cosa così meravigliosamente complessa, ed è così difficile da incasellare. La verità sulla mia vita e sulla mia sessualità è che, amico, la sto solo scoprendo come tutti».

Ma chi lo ha spinto a fare questa confessione, in particolare in quest'epoca, in cui ci si aspetterebbe che la sessualità di una celebrità non sia un gran problema? La stampa? Gli evangelici della Bible Belt? No. I suoi fan.

"Questa cosa sulla mia sessualità", come ha detto Mendes, consiste principalmente in persone su Internet che provocano, sogghignano e sussurrano. Un esempio recente: in un post di Instagram c’erano frasi della serie "So cosa sei", "Stiamo ancora cercando di far finta che non sia gay", "Quando farà coming out lol".

[…] La sua relazione di lunga data con la collega popstar Camila Cabello (hanno smesso di frequentarsi nel 2021) è stata ampiamente derisa dagli utenti dei social media che hanno suggerito che lei una copertura.

[…] Mendes non è la prima star del 21° secolo a ricevere simili insinuazioni da presunti ammiratori. A gennaio, la stessa cosa è successa a Taylor Swift […]

Per una generazione che si vanta di essere tollerante, alcuni sembrano invece molto simili a persone di tempi meno illuminati che sogghignavano dietro Liberace, Johnnie Ray o Noël Coward . Peggio ancora, nel caso di Mendes, le speculazioni si basano su antichi stereotipi: Mendes ha una voce "da femminuccia" e che non sia "virile".

Perché, negli anni 2020, persiste questa urgenza di sapere di più la sessualità di una pop star? Ci sono diverse ragioni, credo.

La prima è la natura delle adolescenti in branco. L'isteria che circonda gli idoli pop maschili ci accompagna da decenni. Ma abbastanza di recente, sovrapposta a tutto questo, c'è stata un'ossessione ancora più strana nel fantasticare su questi pin-up maschi […]

I fan degli One Direction , noti come Directioners, hanno inventato una relazione sessuale totalmente fittizia tra due membri della boy band, Harry Styles e Louis Tomlinson, soprannominandola "Larry Stylinson" e riempiendo ampi angoli del cyberspazio di "prove" e fan fiction e opere d'arte strabilianti. Si dice che il pettegolezzo abbia causato problemi nelle relazioni personali dei ragazzi, così come faide all'interno della band.

[…] Una combinazione di queste fantasie e il sarcasmo beffardo - per lo più, bisogna dirlo, da parte di uomini gay - ha portato Mendes a questo punto. […]

Un altro fattore è che essere aperti sulla propria sessualità significa essere per sempre etichettati come artisti gay e per sempre connessi alla cultura gay. La cosa peggiore dell'essere gay è sempre stata la cultura gay […]

Inoltre, l'apertura sulla tua sessualità cambia inevitabilmente il modo in cui le persone ti vedono come artista. Passerai dall'essere il cantante Joe Bloggs al cantante gay Joe Bloggs, e questo potrebbe avere un impatto. Questo non è, credo, perché il pubblico degli ascoltatori sia omofobo, ma il loro interesse per te potrebbe benissimo calare. Potresti essere catalogato in "qualcosa per gay". Questo non è successo a Elton John o Freddie Mercury, ma deve essere una preoccupazione.

Ma la ragione principale dell'ossessione della Gen Z per il "coming out" in generale, e per Mendes in particolare, è perché l'orientamento sessuale è diventato il loro totem di culto. I giovani bianchi della classe media hanno bisogno dell'identità "queer" perché è una via per accumulare i punti necessari per un’identità e avere uno scopo nel nostro mondo senza timone. (La loro unica altra opzione è una condizione "neurodiversa" autodiagnosticata, da qui l'abbondanza di ADHD e Asperger nelle loro biografie sui social media).

Richiedono gentilezza, consapevolezza e autenticità, il che in pratica significa che tutti devono scegliere una bandiera, anche se è una bandiera fatta su misura, e attenersi alla linea del partito. Quindi Mendes deve confermare e confessare all'Inquisizione.

Ora i fan devono etichettare i loro idoli come farfalle. È tutto enormemente malsano. E questa richiesta che tutto sia codificato, indicizzato e annotato si scontra con un problema con i cantanti: c'è un'illusione di intimità tra poeta/interprete e fan.

Tenere qualcosa per sé è visto come sospetto o falso. Il mistero è, o meglio, era, una parte della celebrità, ma non ha posto nell'era di Instagram dove si consegnano costantemente "contenuti": senza filtri, direttamente dall'artista. Ora tutto deve essere inscatolato. «Lasciatemi in pace ma comprate i miei album» non è una strategia fattibile. Ma è qui che Shawn Mendes, purtroppo, si è ingabbiato.

