SHOPPING ANIMALE - UN CERVO ENTRA IN UN NEGOZIO DI VESTITI A CORTINA E VI RESTA INTRAPPOLATO PER ORE - L'ANIMALE SI È INTRUFOLATO NEL LOCALE MENTRE LA COMMESSA SI ERA ASSENTATA IL TEMPO NECESSARIO PER PREPARARE UN ALLESTIMENTO

Da https://corrierealpi.gelocal.it

Nessuno sa come sia entrato, quel che è certo è che mezza città si è mobilitata per farlo uscire da quel negozio di vestiti. Il centro di Cortina è rimasto off limits per ore a causa di un fatto quanto meno singolare. Un cervo di grandi dimensioni (si tratta di un esemplare di quattro o cinque anni, con un palco difettoso) è rimasto intrappolato in un negozio di abbigliamento che si trova in Largo Poste, a due passi da Corso Italia, in centro a Cortina.

L'animale è stato portato in salvo in sicurezza grazie all'intervento di polizia, carabinieri e polizia provinciale. Ecco il blitz. L'allarme, manco a dirlo, è stato lanciato dallo stesso negozio, dopo l'inconsueto vis a vis da parte di alcuni con l'animale, piuttosto scocciato dal nuovo habitat, per nulla naturale.

Secondo una prima ricostruzione del quanto mai curioso evento, il cervo si è intrufolato nel negozio mentre la commessa si era assentata il tempo necessario per preparare un allestimento. Il cervo nella sua grande fuga (prima dell'epilogo nel negozio di abbigliamento) si è attorcigliato dell'edera sulle corna. Le foglie gli impedivano di vedere, particolare che lo ha reso particolarmente poco affabile nei confronti di chi ha cercato di avvicinarsi. L'animale è stato leggermente sedato e poi portato fuori. Gli agenti della polizia provinciale lo hanno poi liberato nel Parco d'Ampezzo, sopra Fiames, da dove con ogni probabilità proveniva.