A SHOPPING CON IL "BOT" - LA PIATTAFORMA DI E-COMMERCE ZALANDO HA LANCIATO IL SUO NUOVO ASSISTENTE DI MODA PERSONALE ALIMENTATO DA CHAT-GPT - IL PROGRAMMA AGIRÀ DA "CONSULENTE" PER GLI UTENTI E FACILITARE IL PROCESSO DI RICERCA E ABBINAMENTO DEI CAPI D'ABBIGLIAMENTO - L'AD DAVID SCHNEIDER: "I CLIENTI SI SONO SENTITI SOPRAFFATTI DALL'OFFERTA. ADESSO VOGLIAMO CHE…"

Estratto dell'articolo di Leonardo Di Paco per “la Stampa”

Su Zalando debutta ChatGpt come assistente di moda personale. […] la multinazionale dell'e-commerce punta ad una piattaforma capace di «ispirare» i clienti, che possono navigare nell'assortimento con un processo di acquisto sempre più intuitivo […]

«[…] L'obiettivo è assicurarci l'attenzione dei clienti attraverso un'esperienza sempre più fluida e coinvolgente» afferma David Schneider, 41 anni, co-fondatore e co-amministratore delegato di Zalando, piattaforma nata nel 2008 a Berlino, 50 milioni di clienti attivi in 25 mercati, circa 17 mila dipendenti e fatturato 2022 a 10,3 miliardi di euro.

Il manager spiega in questi termini la strategia dell'azienda di puntare sempre di più ad un'offerta "tailor made" attraverso l'utilizzo massiccio di nuove applicazioni tecnologiche e lo storytelling. Lo dimostrano pure la recente acquisizione della maggioranza della piattaforma "cult" Highsnobiety[…]

In concreto, in che modo questo tipo di applicazioni tecnologiche migliorano l'esperienza del cliente?

«Ad esempio se si fatica a trovare la vestibilità giusta di un prodotto, oppure se si è indecisi su quali abiti indossare in una determinata occasione: in casi simili utilizziamo le tecnologie Ai, anche attraverso un assistente di moda basato su ChatGpt per affrontare queste difficoltà e conversare con noi per aiutare i clienti a trovare l'articolo che desiderano in modo più facile. […]».

Basterà per tenere l'azienda sulla cresta dell'onda in un mercato subissato da portali di commercio online da tutto il mondo?

«L'ambizione è quella: vogliamo che i clienti vengano prima su Zalando perché offriamo più di un semplice prodotto, offriamo un'esperienza che inizia con l'ispirazione […] Sapendo che le nuove generazioni di clienti trascorrono il 50 per cento del proprio percorso di acquisto cercando ispirazione e ispirando gli altri dopo l'acquisto, abbiamo puntato su questo aspetto».

[…] Il focus di Zalando è quindi puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità?

«Negli ultimi anni l'obiettivo principale di Zalando è stato rendere i prodotti di moda e lifestyle disponibili ai clienti in tutta Europa. Questo ha fatto crescere anche il nostro assortimento, al punto che a un certo punto i clienti si sono sentiti sopraffatti dall'offerta. Però, allo stesso tempo, mancavano ancora alcuni marchi molto importanti a livello locale che interessavano particolarmente i singoli mercati».

[…] State lavorando ad altre soluzioni?

«Introduciamo e testiamo costantemente nuovi modi e formati per affrontare i problemi dei clienti implementando nuove tecnologie. Ad esempio, con il nostro algoritmo "Fashion Companion" suggeriamo ai nostri clienti outfit completi in base agli articoli per cui hanno espresso interesse».

L'imperativo di moltissime grosse aziende è diversificare: Zalando vede altre possibilità di investimento sul lungo termine?

«Una grande opportunità è quella di valorizzare la nostra infrastruttura di e-commerce per consentire ad altre attività digitali in tutta Europa di prendere piede. Nell'ottobre dello scorso anno, ad esempio, abbiamo lanciato un progetto pilota della nuova offerta per marchi di moda e lifestyle chiamata "Multi-Channel Fulfillment". Finora offrivamo servizi logistici solo ai marchi che vendevano sulla piattaforma Zalando. Stiamo estendendo le nostre soluzioni logistiche ai marchi che vendono tramite altre piattaforme e attraverso i propri negozi online. L'offerta ha suscitato molto interesse e alcuni partner, come Pepe Jeans, marchio del gruppo Awwg, sono già a bordo».

