SHOW MUST GO ON – NONOSTANTE LE ALLUVIONI CHE STANNO DEVASTANDO L’EMILIA ROMAGNA, IL CONCERTO DI BRUCE SPRINGSTEEN A FERRARA È, AL MOMENTO, CONFERMATO. LA ZONA DELLA CITTÀ NON È DIRETTAMENTE INTERESSATA DAL MALTEMPO, MA IN MOLTI DUBITANO CHE SIA OPPORTUNO CONFERMARE L’EVENTO, CONSIDERANDO CHE MIGLIAIA DI PERSONE DOVREBBERO METTERSI IN VIAGGIO, CON TUTTI I RISCHI DEL CASO – INTANTO, SUL MERCATO SECONDARIO, FIOCCANO LE OFFERTE PER COMPRARE I BIGLIETTI…

L'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio una vasta area dell'Emilia-Romagna non ferma il grande concerto di Bruce Springsteen, sold out da mesi, previsto il 18 maggio a Ferrara dove sono attesi 50mila fan.

Al momento lo show […] è confermato […] e le attuali previsioni meteo non mettono a rischio la sua realizzazione. Va dunque avanti in queste ore il lavoro per la messa a punto degli ultimi dettagli nel Parco Urbano Giorgio Bassani che ospiterà la leggenda del rock mondiale.

Piantedosi: «Tema non ancora affrontato»

«Non abbiamo ancora affrontato il problema, visto che non è una zona direttamente interessata». Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi […]

L'opportunità o meno di confermare l'evento, visto che altri importanti appuntamenti come il Gp di Imola sono stati annullati sta facendo discutere la città e anche gli stessi fa di Springsteen che si domandano se sia il caso di mettersi in viaggio alla luce del quadro del maltempo nelle ultime ore.

Il manager che ha organizzato l'evento insieme all'amministrazione di Ferrara, Claudio Trotta, in un lungo post ha replicato a chi anche nelle scorse ore aveva aspramente criticato la macchina organizzativa.

Tra questi la consigliera comunale del Gruppo misto, Anna Ferraresi che attacca: «È incredibile che si confermi un evento come questo, portatore di gioia e felicità, quando a pochi km si sta consumando una delle più gravi tragedie del dopoguerra: 21 fiumi esondati, 22 corsi d'acqua con livello di massimo allarme; allagamenti, frane, morti, alcuni dispersi, migliaia di persone evacuate, con dati in aumento. Il sindaco Alan Fabbri e la sua giunta, sembrano avere un solo pensiero; ovvero mettere in atto il grande agognato evento di Springsteen, incuranti del dolore, della disperazione, della difficoltà che hanno messo in ginocchio migliaia di persone».

[…] Anche i treni speciali previsti per il concerto, frutto dell'accordo tra Trenitalia e l'organizzatore Barley Arts, sono confermati […]. Dal 2 maggio centinaia di persone lavorano per l'allestimento dell'area, dove è stata creata anche una sorta di Hall di attesa con Food truck, zona relax, Area Family. […]

Su FanSale, il mercato secondario di TicketOne, la disponibilità è ora altissima. Sono circa 477 le offerte per biglietti unici o pacchetti da 2-3-4. Il concerto […] era andato sold out […]. Ora gli acquirenti iniziali rivendono i loro biglietti. […]

