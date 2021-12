SI ACCETTANO MIRACOLI - UNA NEONATA E' STATA RITROVATA VIVA DOPO AVER TRASCORSO DUE GIORNI ABBANDONATA IN UNA REMOTA FORESTA DELLA THAILANDIA - LA PICCOLA E' STATA SCOPERTA DAGLI ABITANTI DI UN VICINO VILLAGGIO IMPEGNATI A RACCOGLIERE LA GOMMA - QUANDO L'HANNO VISTA, PIENA DI PUNTURE DI INSETTI ED ESCORIAZIONI, HANNO SUBITO AVVISATO LA POLIZIA E... - VIDEO

Una neonata è stata trovata viva, ma coperta da tagli e punture di insetti, dopo aver trascorso due giorni abbandonata in una remota foresta in Thailandia. La bambina di due giorni aveva escoriazioni e lividi sul viso e insetti sulla pelle quando gli abitanti del villaggio che raccoglievano gomma dagli alberi l'hanno notata domenica nella provincia di Krabi.

Non aveva vestiti addosso e giaceva tra le fitte piante di foglie di banano verde che coprivano il terreno.

Gli abitanti del villaggio hanno preso in braccio la piccola, che ha iniziato a piangere quando ha aperto gli occhi, poi l’hanno stesa a terra in attesa dell'arrivo della polizia e di un'ambulanza.

La gente del posto si stava prendendo cura della neonata sul posto quando sono arrivati i paramedici. La bambina è stata avvolta in una coperta di cotone blu e messa su una barella in un'ambulanza prima di essere portata in ospedale dove è stata curata per disidratazione.

È stata tenuta sotto osservazione ma è sana e non si prevede che avrà problemi di salute duraturi a causa del calvario.

Incredibilmente, è sopravvissuta, nonostante sia stata trovata in un'area che ospita animali pericolosi come cobra e pitoni, oltre a temperature in aumento fino a 35 ° C durante il giorno.

Un portavoce della polizia ha detto che stanno cercando la madre della ragazza, ma senza le telecamere a circuito chiuso nel bosco, sarà difficile rintracciare le orme della persona.

Il colonnello della polizia Prasit Yodthong ha dichiarato: «La neonata aveva vermi e insetti che le strisciavano sul corpo. I registri dell'ospedale più vicino mostravano che nessuna donna aveva partorito lì. È probabile che la madre abbia partorito altrove e abbia abbandonato la bambina in mezzo alla collina».

«Stiamo attualmente rintracciando la madre del neonato. Sarà perseguita. Il bambino poteva morire e pensiamo che chi ha lasciato la bambina, lo sapesse».

«Pensiamo che la bambina sia stata lasciata fuori per almeno due giorni. È rimasta lì per una notte intera, ma è sopravvissuta. Gli agenti stanno intervistando gli abitanti dei villaggi vicini per cercare di trovare qualcuno che fosse incinta di recente».

La bambina è stata inviato all'ospedale Khao Phanom per il monitoraggio sanitario. Sarà quindi portata all'amministrazione provinciale di Krabi una volta che si sarà completamente ripresa.

La polizia ha detto che è probabile che sarà poi inserita nel sistema governativo per gli orfani.