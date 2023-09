SI È ARRESO DOPO 50 ORE LUCA ORLANDI, L'EX MILITARE 55ENNE CHE SI ERA BARRICATO IN CASA A CORDOVADO, VICINO PORDENONE - L'UOMO HA CONSEGNATO LE ARMI CHE AVEVA IN CASA, DOPO UN LUNGHISSIMO NEGOZIATO - I CARABINIERI SONO ENTRATI NEL SUO APPARTAMENTO INSIEME AI MEDICI DEL 118 - SOLO IERI DICEVA: "ROTTWEILER E AGGRESSORI LI GESTISCO A MANI NUDE"

luca orlandi

(ANSA) - L'ingegnere friulano di 55 anni, che da oltre 50 ore era asserragliato nella propria abitazione di Cordovado, (Pordenone) ha consegnato ai carabinieri le armi che deteneva, al termine di un lungo negoziato. I militari dell'Arma sono all'interno dell'appartamento a colloquio con lui. All'esterno ci sono i sanitari.

militare si barrica in casa a cordovado pordenone 1 militare si barrica in casa a cordovado pordenone 3 militare si barrica in casa a cordovado pordenone 4 militare si barrica in casa a cordovado pordenone 5 militare si barrica in casa a cordovado pordenone 2 carabinieri luca orlandi