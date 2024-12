5 dic 2024 11:52

SI BUTTERA’ IN POLITICA? LA GIUDICE IOLANDA APOSTOLICO LASCIA LA MAGISTRATURA: FU LA PRIMA A NON APPLICARE IL DECRETO SUL TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI IN ARRIVO DAI “PAESI SICURI” - IL CSM HA ACCOLTO LE DIMISSIONI DELLA GIUDICE CHE FINI’ NEL MIRINO DELLA LEGA PER AVER DISAPPLICATO IL DECRETO CUTRO (E AVER PARTECIPATO A UNA MANIFESTAZIONE ANTI-SALVINI) – IL CARROCCIO TORNA ALL’ATTACCO: “MEGLIO TARDI CHE MAI, ORA POTRÀ COMPORTARSI COME UNA ESPONENTE DI RIFONDAZIONE COMUNISTA SENZA CREARE IMBARAZZI”