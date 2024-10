SI CHIAMA MADALINA IOANA FILLIP, IN ARTE MADY GIO, LA “CREATOR” DI ONLYFANS DENUNCIATA PER EVASIONE FISCALE – FINO AL 2021 LAVORAVA COME BARISTA A BUSTO ARSIZIO, POI HA DECISO DI LUCRARE SULLE DUE GROSSE DOTI CHE LE HA DONATO MADRE NATURA – IN RADIO E TV SI VANTAVA: “GUADAGNAVO MILLE EURO AL MESE. ORA CON UNA MIA FOTO IN TOPLESS GUADAGNO 40 O 50 DOLLARI, I MIGLIORI CLIENTI SPENDONO ANCHE 7MILA EURO AL MESE. NEL MESE MIGLIORE CHE HO FATTO DA QUANDO SONO SU ONLYFANS, CIOÈ DA QUASI DUE ANNI, HO GUADAGNATO 170MILA EURO”. MA NE DICHIARAVA SOLO QUALCHE DECINA ALLO STATO – FOTO MAMMELLONICHE

madalina ioana filip in arte mady gio 2

La star di Only Fans Mady Gio denunciata per una evasione fiscale da 1,5 milioni: da barista a Busto Arsizio alla finta residenza in Svizzera

Estratto dell’articolo di Orlando Mastrillo per www.repubblica.it

https://milano.repubblica.it/cronaca/2024/10/07/news/mady_gio_only_fans_denunciata_evasione_fiscale-423539631/

Si vantava in tv e alla radio di ricavi milionari grazie ai contenuti erotici che creava su Onlyfans ma al fisco avrebbe dichiarato non più di 50 mila euro di ricavi. Sono partiti da qui i finanzieri di Gallarate per ricostruire la vita contributiva di Madalina Ioana Filip, in arte Mady Gio, passata dai tavoli di un bar di Busto Arsizio dove faceva la cameriera fino al 2021, al grande palcoscenico mondiale dell’hard a pagamento, attraverso la nota piattaforma social.

La 29enne, che non perdeva occasione per decantare questo cambiamento di vita attraverso i media, aveva raccontato a Radio Deejay: «Ho fatto per dieci anni la cameriera, guadagnavo mille euro al mese. Ora con una mia foto in topless guadagno 40 o 50 dollari, i migliori clienti spendono anche 7mila euro al mese. Nel mese migliore che ho fatto da quando sono su OnlyFans, cioè da quasi due anni, ho guadagnato 170mila euro».

madalina ioana filip in arte mady gio 22

Peccato che secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle Mady Gio aveva la residenza era in Svizzera (a Stabio), ma il domicilio fiscale a Cassano Magnago. Per questo è finita nel mirino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese. La donna, di origini romene, è stata denunciata per un'evasione da un milione e mezzo di euro derivanti dagli abbonamenti pagati dai followers.

Nelle sue interviste ammette di essersi trasferita in Svizzera per questioni fiscali nel 2022 con lo status di globalista (riservato ai ricchi contribuenti con tassazione forfettaria) ma ad un quotidiano locale aveva dichiarato: «Ho sempre pagato le tasse fino all’ultimo centesimo». […]

madalina ioana filip in arte mady gio 4 madalina ioana filip in arte mady gio 77 madalina ioana filip in arte mady gio 63 madalina ioana filip in arte mady gio 11 madalina ioana filip in arte mady gio 39 madalina ioana filip in arte mady gio 15 madalina ioana filip in arte mady gio 16 madalina ioana filip in arte mady gio 70 madalina ioana filip in arte mady gio 28 madalina ioana filip in arte mady gio 14 madalina ioana filip in arte mady gio 62 madalina ioana filip in arte mady gio 8 madalina ioana filip in arte mady gio 10 madalina ioana filip in arte mady gio 76 madalina ioana filip in arte mady gio 49 madalina ioana filip in arte mady gio 74 madalina ioana filip in arte mady gio 75 madalina ioana filip in arte mady gio 61 madalina ioana filip in arte mady gio 48 madalina ioana filip in arte mady gio 60 madalina ioana filip in arte mady gio 58 madalina ioana filip in arte mady gio 71 madalina ioana filip in arte mady gio 59 madalina ioana filip in arte mady gio 65 madalina ioana filip in arte mady gio 67 madalina ioana filip in arte mady gio 73 madalina ioana filip in arte mady gio 72 madalina ioana filip in arte mady gio 66 madalina ioana filip in arte mady gio 43 madalina ioana filip in arte mady gio 57 madalina ioana filip in arte mady gio 80 madalina ioana filip in arte mady gio 81 madalina ioana filip in arte mady gio 56 madalina ioana filip in arte mady gio 42 madalina ioana filip in arte mady gio 54 madalina ioana filip in arte mady gio 40 madalina ioana filip in arte mady gio 68 madalina ioana filip in arte mady gio 69 madalina ioana filip in arte mady gio 41 madalina ioana filip in arte mady gio 55 madalina ioana filip in arte mady gio 79 madalina ioana filip in arte mady gio 51 madalina ioana filip in arte mady gio 45 madalina ioana filip in arte mady gio 44 madalina ioana filip in arte mady gio 50 madalina ioana filip in arte mady gio 78 madalina ioana filip in arte mady gio 53 madalina ioana filip in arte mady gio 47 madalina ioana filip in arte mady gio 52 madalina ioana filip in arte mady gio 20 madalina ioana filip in arte mady gio 36 madalina ioana filip in arte mady gio 32 madalina ioana filip in arte mady gio 27 madalina ioana filip in arte mady gio 34 madalina ioana filip in arte mady gio 26 madalina ioana filip in arte mady gio 1 madalina ioana filip in arte mady gio 6 madalina ioana filip in arte mady gio 7 madalina ioana filip in arte mady gio 35 madalina ioana filip in arte mady gio 21 madalina ioana filip in arte mady gio 37 madalina ioana filip in arte mady gio 23 madalina ioana filip in arte mady gio 5 madalina ioana filip in arte mady gio 18