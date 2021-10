SI COMINCIA: 50 MANIFESTANTI DEL “CLIMATE CAMP” HANNO BLOCCATO IL TRAFFICO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A ROMA, VICINO ALLA ZONA ROSSA DELL’EUR DOVE SI INCONTRERANNO I LEADER DEL G20 – LA POLIZIA HA SGOMBERATO LA CORSIA CENTRALE, MA IL SIT-IN CONTINUA SU QUELLA LATERALE: “SE NON CAMBIERÀ BLOCCHEREMO LA CITTÀ”

Resistenza passiva e sgombero dei manifestanti del #ClimateCamp al presidio anti G20 sulla Colombo pic.twitter.com/MIpA1ztAca — viola giannoli (@violagiannoli) October 30, 2021

(ANSA) - Protesta sulla via Cristoforo Colombo a Roma vicino alla zona di massima sicurezza all'Eur per il G20. In 50 del Climate camp hanno bloccato il traffico, sedendosi al centro della carreggiata.

(ANSA) - Le forze dell'ordine hanno sgomberato i manifestanti del 'Climate camp' che erano seduti sulla corsia centrale di via Cristoforo Colombo a Roma bloccando il traffico in direzione centro. Gli attivisti si sono lasciati sollevare di peso facendo resistenza passiva. Al momento la corsia centrale è stata liberata mentre i manifestanti continuano a occupare la corsia laterale, seduti o sdraiati sull'asfalto. "Se non cambierà bloccheremo la città", urlano gli attivisti del clima. Sul posto blindati e agenti in tenuta anti sommossa.