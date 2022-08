4 ago 2022 10:15

SI COMINCIA: LA CINA HA LANCIATO “DIVERSI MISSILI BALISTICI” NELLE ACQUE DELLO STRETTO DI TAIWAN. PECHINO HA AGGIUNTO UN’ALTRA AREA DI INTERDIZIONE PER LE SUE MANOVRE MILITARI NELLE ACQUE ORIENTALI DELL’ISOLA, E TAIPEI HA ATTIVAOTO I SISTEMI DI DIFESA – INTANTO ZELENSKY, CHE SOFFRE LA MANCANZA DI ATTENZIONI, DICE CHE STA CERCANDO “COLLOQUI DIRETTI” CON XI JINPING PER AVERE AIUTO A PORRE FINE ALL’INVASIONE RUSSA. CERTO, MENTRE QUELLO MEDITA DI INVADERE TAIWAN, NON SEMBRA PROPRIO IL MOMENTO GIUSTO…