SÌ COVID, NO PARTY – NIENTE FESTA DELL’INSEDIAMENTO PER JOE BIDEN E KAMALA HARRIS IL 20 GENNAIO: I FESTEGGIAMENTI CHE HANNO SALUTATO OGNI NUOVO PRESIDENTE A CAUSA DEL COVID SARÀ SOSTITUITO DA "CELEBRATING AMERICA", SHOW DI 90 MINUTI CONDOTTO DA TOM HANKS - TRA GLI OSPITI, DEMI LOVATO, BON JOVI, JUSTIN TIMBERLAKE – IL PROGRAMMA SARÀ QUASI A RETI UNIFICATE, MA NON ANDRÀ SU FOX…

Raffaella Menichini per "la Repubblica"

joe biden e kamala harris

Niente salone delle feste e niente ballo per Joe Biden e Kamala Harris il 20 gennaio. In compenso, ci sarà per loro Tom Hanks.

I tradizionali festeggiamenti che hanno salutato ogni nuovo presidente Usa quest' anno non ci saranno a causa del Covid.

Ma una celebrazione si terrà ugualmente: il programma "Celebrating America" sarà trasmesso il 20 in prima serata. Conduttore d'eccezione, l'attore premio Oscar di Philadelphia e Forrest Gump.

tom hanks

Tra gli ospiti, artisti come Demi Lovato, Bon Jovi, Justin Timberlake, Ant Clemons. Su Instagram, Timberlake ha annunciato che durante lo show presenterà la sua nuova canzone scritta proprio con Clemons, dedicata alla tragedia del Covid e intitolata "Better Days": «Ci vorrà molto tempo per riparare, sciogliere i nodi e ricostruire questo Paese - ha scritto il cantante - Ma spero che adesso, nonostante i quattro anni che abbiamo passato, siamo sulla strada giusta».

Novanta minuti di spettacolo in cui collegati con Hanks compariranno anche il presidente Biden e la sua vice Harris. Uno show quasi a reti unificate, visto che sarà trasmesso a partire dalle 20 (ora della costa Est, le 2 del mattino in Italia) da Abc, Nbc, Cbs, Msnbc e Cnn. All'appello dei grandi network manca solo Fox. In streaming sarà possibile seguirlo anche sui canali social di tv e giornali, su Amazon Prime Video e sui social del Comitato inaugurale della presidenza.

