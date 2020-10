SI FA PRESTO A DIRE CAMORRA - SAVIANO SMONTA LE FACILI LETTURE SULLE PROTESTA A NAPOLI: “NON È SOLO UNA QUESTIONE DI CRIMINALITÀ: È LA DISPERAZIONE DEL SUD CHE STA SCOPPIANDO. LE INSURREZIONI NON SONO FINITE, PROSEGUIRANNO: PERCHÉ SONO FINITI I SOLDI - LE ISTITUZIONI STANNO FALLENDO, LE PERSONE SONO LASCIATE SOLE. LA CAMORRA GUADAGNA DAL LOCKDOWN: PIÙ SI CORRODE LA STRUTTURA ECONOMICA, PIÙ GUADAGNA. E ANCHE CON LE PIAZZE VUOTE LO SPACCIO VA ALLA GRANDE PERCHÉ…”

Sulla sua Napoli, Roberto Saviano spiazza chi si aspetta la "sparata" sulla camorra: «È miope guardare soltanto il segmento dei pregiudicati. È ovvio che nelle confuse manifestazioni di rabbia popolare finisca per entrare di tutto, ma stavolta c' era la disperazione del Sud che sta scoppiando. I risparmi questa volta sono finiti, non bastano per reggere ad una seconda ondata di chiusura».

E Saviano fa una previsione: «Le insurrezioni non sono finite, proseguiranno: perché sono finiti i soldi». E sulla gestione da parte del governo lo scrittore napoletano è lapidario: «A Conte, il primo ministro che ha avuto forse più potere negli ultimi decenni, tutto quel che sta accadendo, ha finito per dare una sorta di "intoccabilità": tutti ci raccogliamo attorno al capo. Un capo che non ci sta proteggendo».

[…] In una realtà come quella napoletana è sempre difficile tracciare confini tra gruppi e gruppetti, ma certo le tecniche di attacco alla polizia non sembravano improvvisate, che dice Saviano? «In piazza, da quello che mi risulta c'era di tutto: l' evasore classico, l' imprenditore che sfrutta a nero, ma soprattutto un sacco di gente disperata. C' era chi sperava nell' obolo, o nel fare rumore, ma c' era pure la disperazione del Sud. Certo, non solo il Sud non regge più, ma era naturale che la prima insurrezione avvenisse dove non ci sono più soldi».

[…] «De Luca chiude senza compensare, senza poter dare garanzie. In questo senso le istituzioni stanno fallendo completamente. Le persone sono lasciate sole. Dalle file infinite per fare i tamponi, a chi è rinchiuso in casa come positivo asintomatico e non sa quando può fare il secondo tampone. Ma come si fa ad andare avanti se tutto è mezzo? I soldi arrivano per metà o non arrivano. Le informazioni sono continuamente smentite, i licenziati litigano tra di loro».

[…] «Ogni volta De Luca fa questa sceneggiata del vecchio padre che difende, dimenticandosi che ha smantellato la sanità campana». […] «Arcuri in tutto questo, sapeva in che condizioni si trova il Sud o no? […] È incredibile, incredibile che in nome della crisi stiamo tollerando un' incapacità assoluta: mesi e mesi in cui non hanno agito. L'opposizione è stata criminale nel negare, ha fatto il gioco di questa incapacità […]».

[…] «Non credo che in tutto quel che è accaduto ci sia una responsabilità camorristica, anche se di mezzo ci sono pregiudicati e camorristi. La camorra guadagna dal lockdown. Tantissimo. Più si corrode la struttura economica, più loro guadagnano». Ma con la chiusura, quantomeno le piazze si sono svuotate e la camorra dovrebbe aver guadagnato meno con lo spaccio? Ma Saviano non è d' accordo: «È una verità parziale. I magazzini di marijuana a New York sono andati in secco, hanno venduto tutto, anche i pezzi di erba e di fumo considerati vecchi. La domanda è aumentata. Per depressione. Per malinconia. Per noia. E non c' è una particolare preoccupazione negli spacciatori perché si mimetizzano come ragazzi che portano dei viveri».

