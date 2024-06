SI FA PRESTO A DIRE “FINE” – JOE BIDEN HA PRESENTATO IL PIANO PER LA TREGUA A GAZA CHE PREVEDE IL RITIRO DELL’ESERCITO DELLO STATO EBRAICO, IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI E LA RICOSTRUZIONE, MA NETANYAHU CONTINUA A FARE LO GNORRI: “LA GUERRA NON FINIRÀ PRIMA DELLA DISTRUZIONE COMPLETA DI HAMAS” – "BIBI" TEME DI PERDERE LA FIDUCIA DELLA SUA COALIZIONE, DOVE SI SONO REGISTRATI DIVERSI MUGUGNI DOPO LA “ROADMAP” ILLUSTRATA DALLA CASA BIANCA – LE TRE FASI E LE TEMPISTICHE…

JOE BIDEN ILLUSTRA LA PROPOSTA PER UN CESSATE IL FUOCO A GAZA

Per la prima volta da quando è cominciata la guerra a Gaza, Stati Uniti e Israele sembrano avere un piano comune per terminarla. Una «road map avanzata da Israele», ha specificato Joe Biden, che è già arrivata sul tavolo del negoziato tramite gli intermediari del Qatar. Insolitamente, a illustrarne al mondo le tre fasi di cui si compone non è stato il governo israeliano ma il presidente degli Stati Uniti, […]. Pochi minuti dopo il discorso di Biden, l'ufficio di Bibi Netanyahu ha diffuso una nota per confermare che il primo ministro ha autorizzato il team di negoziatori a presentare «la proposta di Israele». […].

Dunque le tre fasi, così come le ha spiegate Biden. La prima dura sei settimane, prevede il cessate il fuoco «pieno e completo», e l'ingresso nella Striscia di almeno 600 camion di aiuti umanitari al giorno. Durante questo lasso di tempo le truppe israeliane accettano di ritirarsi da «tutte le aree popolate di Gaza», mentre si concretizza lo scambio rapiti-detenuti: un primo gruppo di ostaggi che comprende donne, anziani e feriti, verrà rilasciato a fronte della liberazione di un certo numero di detenuti palestinesi («centinaia», specifica il presidente americano) attualmente reclusi nelle carceri di Israele. Qui la prima grossa novità rispetto alle precedenti ipotesi di accordo: l'Idf lascia completamente le città e soprattutto se ne va da Rafah. […]

«La seconda fase prevede il rilascio del resto degli ostaggi ancora vivi, compresi i soldati dell'Idf, e il ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza con la cessazione permanente delle ostilità». Detta in altri termini: la seconda fase, […] porterà alla fine del conflitto. È la fase cruciale, la più incerta, dove contano i dettagli e la scansione temporale dei passaggi (l'Idf si ritira dalla Striscia prima o dopo la consegna dei rapiti?).

Non a caso, infatti, qui la versione americana differisce per diversi aspetti da quella israeliana, per come trapelava ieri sera sui media da fonti non ufficiali. C'è poi la terza fase, l'ultima, nella quale Hamas è chiamata a riconsegnare i corpi degli ostaggi morti, dopodiché comincerà la discussione su come ricostruire Gaza. «Le nazioni arabe e la comunità internazionale, insieme a palestinesi e israeliani, lavoreranno per ricostruirla in modo da non permettere ad Hamas di riarmarsi», si augura il presidente americano.

«L'accordo garantirà la sicurezza a lungo termine per Israele, che potrà essere integrato più profondamente nella regione». Hamas «valuta positivamente» i contenuti del discorso del presidente Usa, riferisce al Jazeera. […]

Biden ha lanciato un appello anche alla leadership israeliana perché sostenga la road map, e questo lascia intuire che all'interno della coalizione di Netanyahu non tutti sono contenti. Di sicuro non lo sono i ministri della destra radicale e messianica, Smotrich e Ben-Gvir, da sempre fautori della linea della durezza estrema su Gaza, ma si presume che sia rimasto spiazzato anche il falco Tzachi Hanegbi, Capo del consiglio di sicurezza nazionale che prospettava la durata della guerra per tutto il 2024.

A Netanyahu, invitato a parlare al Congresso americano, servono quindi servono margini di manovra per tenere insieme il governo e la nuova proposta di negoziato appoggiata dalla Casa Bianca. Per questo nella nota diramata dal suo ufficio dopo il discorso di Biden si legge che, comunque, «la guerra non finirà prima del raggiungimento di tutti gli obiettivi, compreso il ritorno degli ostaggi e la distruzione completa di Hamas». […]

