SI METTE MALE PER ALEC BALDWIN - L'ATTORE POTREBBE ESSERE INCRIMINATO PER LA MORTE DI HALYNA HUTCHINS, LA DIRETTRICE DELLA FOTOGRAFIA UCCISA SUL SET DEL FILM "RUST" A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DI UNA PISOLA A SALVE - BALDWIN CORRE AI RIPARI: AVREBBE MESSO LE SUE PROPRIETÀ IN UN "TRUST" INTESTATO AI FIGLI E HA MESSO IN VENDITA LA SUA VILLA AGLI HAMPTONS DA 29 MILIONI DI DOLLARI…

Massimo Basile per www.repubblica.it

Alec Baldwin sul set

Alec Baldwin potrebbe essere incriminato per la morte della direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, uccisa sul set per il malfunzionamento di una pistola a salve. Lo ha fatto capire il procuratore distrettuale della contea di Santa Fe, New Mexico, dove è avvenuta la tragedia, il 21 ottobre dell'anno scorso.

Durante le riprese del film western Rust al Bonanza Creek Ranch, Baldwin sparò con una pistola di scena convinto che fosse caricata a salve. Sono stati colpiti la direttrice della fotografia, 42 anni, sposata, madre di un bambino di 9 anni, e il regista, Joel Souza, 48. La donna è morta, il regista è rimasto ferito gravemente, ma non in pericolo di vita.

halyna hutchins

Quasi un anno dopo, l'inchiesta è arrivata a un punto di svolta. Il procuratore distrettuale, Mary Carmack-Altwies, ha presentato formalmente la richiesta perché vengano istituiti i fondi per i possibili risarcimenti alla famiglia della vittima. Tra gli allegati al documento il procuratore scrive: "Uno dei possibili imputati è il famoso attore cinematografico Alec Baldwin". Qui si è aperto un altro capitolo per la star di Hollywood e produttore del film Rust: secondo alcuni media, l'attore potrebbe "schermare" le sue proprietà, mettendole in un 'trust' intestato ai figli, per evitare di dover pagare milioni di dollari di risarcimento.

alec baldwin

L'attore newyorkese, che a 64 anni è diventato padre per l'ottava volta, ha sempre respinto le accuse, dicendo che gli era stato detto di usare tranquillamente la pistola di scena. Uno dei suoi avvocati, Luke Nikas, ha precisato che al momento il procuratore non ha incriminato l'attore, e dunque non è ancora il caso di parlare di fondi risarcimento. Appena una settimana fa Carmack-Altwies aveva fatto capire che le persone incriminate potrebbe essere da una a quattro.

"A ognuna di queste - aveva aggiunto - verranno probabilmente contestati una serie di reati legati all'ipotesi di omicidio". Tra loro dovrebbe esserci l'attore, immortalato lunedì mattina da un fotografo del Daily Mail mentre parlava al telefono a Domino Park, Brooklyn, lungo l'East River. Nelle immagini Baldwin appare preoccupato e il giornale ha suggerito che quella reazione potesse essere legata agli sviluppi legali e finanziari dell'inchiesta.

Alec Baldwin piange 2

Intanto l'attore ha messo in vendita, la settimana scorsa, la sua villa agli Hamptons da 29 milioni di dollari. L'aveva acquistata nel '96 per meno di due milioni. "Mi piacerebbe sapere - ha commentato al giornale un avvocato specializzato in 'trust', Robert Steele - se l'attore finirà per acquistare qualcosa in Florida, che ha un sistema di protezione fiscale per le grandi proprietà". L'ex campione di football O.J. Simpson, incriminato (e poi assolto) nel '94 per la morte dell'ex moglie e del suo fidanzato, comprò casa in Florida. L'obiettivo, secondo il legale, sarebbe stato quello di sfuggire ai creditori nel caso di risarcimento danni.

