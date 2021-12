SI METTE MALE PER IL PRINCIPE ANDREA - DOPO IL VERDETTO DI COLPEVOLEZZA INFLITTO A GHISLAINE MAXWELL, I LEGALI DEL FIGLIO DELLA REGINA ELISABETTA SI SONO RIUNITI IN "COLLOQUI DI EMERGENZA" - GLI AVVOCATI DI VIRGINIA GIUFFRE, LA DONNA CHE LO HA CITATO PER ABUSI, CREDONO CHE "QUESTA SENTENZA RENDA IL SUO CASO MOLTO PIU' DIFFICILE: LA SUA TESI E' SEMPRE LA STESSA, CIOE' CHE QUESTE GIOVANI DONNE ABBIANO INVENTATO TUTTO PER TUTTO SOLDI"...

Dagotraduzione dal Daily Beast

Lo sbalorditivo verdetto di colpevolezza contro Ghislaine Maxwell mercoledì è di cattivo auspicio per le possibilità del suo buon amico, il principe Andrea, di uscire indenne nel caso avviato contro di lui dalla vittima di Jeffrey Epstein Virginia Roberts Giuffre.

Una fonte vicina ad Andrea, tuttavia, ha insistito sul fatto che il verdetto schiacciante, che probabilmente vedrà Maxwell incarcerata per decenni, «non dovrebbe influenzare affatto le prospettive del caso di Andrea». In effetti, secondo il Mirror, mentre gli avvocati di Andrea sono «bloccati in colloqui di emergenza» a seguito del verdetto di Maxwell, sembrano più determinati che mai a dipingere la stessa Giuffre come un fattore chiave degli abusi supervisionati da Epstein.

Il principe Andrea, dicevano già la settimana scorsa fonti a lui vicine, si sente «ottimista» sulla mozione presentata per archiviare il caso che sarà ascoltata la prossima settimana: «Andrea ha argomenti forti e crede nelle sue possibilità».

Ma una fonte vicina a Giuffre ha detto al The Daily Beast: «Questo verdetto ovviamente rende il suo caso molto più difficile. La sua tesi è essenzialmente la stessa di Maxwell, cioè che queste giovani donne abbiano inventato tutto per soldi, che in realtà fossero tutte solo amiche e non ci fosse alcun traffico sessuale e che quindi le ragazze che fanno queste affermazioni sono bugiarde e cercatrici d'oro. È lo stesso copione. incolpare le vittime. Questo verdetto dimostra che non è possibile oscurare la schiacciante quantità di prove con queste cortine fumogene e che i giurati non sono preparati a incolpare la vittima».

Giuffre sta facendo causa ad Andrea e sostiene che lei stessa è stata oggetto di traffici sessuali con lui a casa di Epstein (e per il suo tramite). Andrea nega fermamente l'accusa e ha detto di non ricordare di aver mai incontrato Giuffre, nonostante la fotografia ampiamente diffusa di lui con il braccio intorno alla vita della donna quando era un'adolescente.

«Questo non può essere un bene per Andrea», ha continuato la fonte di Giuffre. «Ma è difficile sapere cosa accetta e cosa no. Nessuna persona sana di mente sarebbe andata in televisione come ha fatto lui, negando semplicemente quella prova fotografica e mostrando una totale mancanza di rimorso».

L'avvocato di Andrea, Andrew B. Brettler, ha presentato una mozione chiedendo che il caso federale contro il principe venga interrotto perché, dice, Virginia Giuffre è domiciliata in Australia. Ma fonti nel campo di Giuffre hanno liquidato la mozione come «roba piuttosto disperata».

La fonte di Giuffre ha dichiarato: «La domanda non è se vive o meno in America, la domanda è se ha mantenuto un legame con il Colorado. Lo ha fatto chiaramente; lei ha una patente di guida del Colorado, per esempio».

Inoltre Giuffre è registrata per votare in Colorado, anche se i documenti legali di Andrew depositati questa settimana bollano la cosa come "sospetta": «Sembra che prima di presentare questa azione, ma ben dopo essere tornata in Australia, la signora Giuffre si sia registrata per votare per la prima volta in Colorado usando l'indirizzo di casa di sua madre a Penrose. La tempistica della registrazione degli elettori della signora Giuffre è sospetta e sembra essere una mossa calcolata nel tentativo di sostenere la sua pretesa di cittadinanza in Colorado nonostante si sia trasferita in Australia almeno un anno (se non quattro anni) prima».

Una fonte vicina a Giuffre ha detto che la sua squadra era ben consapevole della sistemazione di Giuffre, aggiungendo: «Questa è roba piuttosto disperata, mostra la mancanza di fiducia che hanno nei loro argomenti. Questo è un argomento stupido. Questo non è un argomento serio. Non credo che abbiano niente».

Tuttavia, i legali di Andrea hanno reagito riversando disprezzo sulle affermazioni secondo cui la loro ultima mossa non era ben fondata, ridicolizzando come affermazioni inconsistenti da parte di Giuffre che fattori come il fatto che avesse una patente di guida del Colorado dimostrassero che aveva mantenuto un legame con lo stato.

In anticipo rispetto all'udienza della prossima settimana, il tribunale ha disposto che siano resi pubblici i termini dell'accordo tra Epstein e Giuffre nel 2009. Brettler ha costantemente sostenuto che i termini di quell'accordo liberano Andrea da ogni pericolo legale.

Gli avvocati di Giuffre stanno prendendo molto più seriamente l'impatto potenziale dell'accordo del 2009 rispetto all'argomento sul domicilio, che può essere opaco. «Se si classificano i loro argomenti, penso che il peggiore sia che lei non vive in America. È sciocco. Il loro migliore è l’accordo del 2009. Non è molto buono, ma è il meglio che hanno», ha detto la fonte, «Il rilascio non è un argomento stupido. Non è corretto, ma è il tipo di argomento che piace fare agli avvocati».

La fonte di Giuffre ha detto che Giuffre era preoccupata per il processo Ghislaine Maxwell. «Come la maggior parte dei sopravvissuti, è molto concentrata sul processo Maxwell. È una giovane donna molto coraggiosa e determinata [che è stata] oggetto di numerosi attacchi da parte di persone facoltose e politicamente influenti. Si è alzata straordinariamente bene».

Sebbene Giuffre non sia stata chiamata come testimone nel processo a Maxwell, il suo avvocato David Boies ha dichiarato al Daily Beast: «Questo è un grande risultato. È un grande giorno per Virginia e per tutti i sopravvissuti di Epstein e Maxwell. È anche un grande giorno per la giustizia e il sistema giudiziario. Il verdetto della giuria conferma il coraggio e l'impegno di tutti i sopravvissuti di Epstein e Maxwell, che contro ogni previsione per molti anni, si sono alzati per assicurarli alla giustizia. Questo è il loro verdetto, questa è la loro vittoria».

Un portavoce del principe Andrea ha rifiutato di commentare.

