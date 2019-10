SI MUORE PER MOLTO MENO – VIDEO: A VILNIUS UN FOLLE ALLA GUIDA DI UNA MOTO SI È SCHIANTATO CONTRO UN’AUTO MENTRE VIAGGIAVA 280 CHILOMETRI ORARI – IL DRAMMATICO INCIDENTE È STATO RIPRESO DA UNA TELECAMERA SUL CASCO DEL MOTOCICLISTA CHE È ROTOLATO A TERRA ROVINOSAMENTE E…(VIDEO)

DAGONEWS

incidente in moto a vilnius 2

Drammatico incidente a Vilnius, in Lituania, dove un motociclista che viaggiava alla velocità folle di 280 chilometri orari si è schiantato contro un’auto sulla strada tra Klaipeda e Kanus.

incidente in moto a vilnius 6

Come mostrano le immagini girate dalla telecamera posta sul casco dell’uomo, la moto ha preso in pieno la parte posteriore dell’auto e il motociclista è finito per cadere rovinosamente sull’asfalto. Nella caduta è rotolato sul ciglio della strada, ma miracolosamente se l’è cavata solo con qualche graffio e diverse contusioni.

incidente in moto a vilnius 5 incidente in moto a vilnius 1 incidente in moto a vilnius 3