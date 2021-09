SI-PARIETTI DI "UNA DONNA ROCK (IN ALTERNATIVA SEI UN’ANZIANA)” – I PRIMI SESSANT’ANNI DI ALBA NON FINISCONO MAI. E NEMMENO LE PIPPE SUGLI EX: “LASCIO SEMPRE UNA PORTA APERTA. MI INNAMORO, POI APPENA SENTO ODORE DI BRUCIATO PRENDO L'ESTINTORE E VIA. I MIEI EX? QUASI TUTTI SONO COME FRATELLI MAGGIORI. IO VIVO BENE SOLA, MA L'INDIPENDENZA DESTABILIZZA” – LE IMITAZIONI A “TALE E QUALE SHOW”: "LA BERTÈ MI HA MANDATO TRE CUORI. MA LA GENTE O MI AMA O NON MI SOPPORTA…” - VIDEO

Tiziana Platzer per “La Stampa” -Torino

È stata una settimana di dura lotta social. Non che Alba Parietti sia nuova alla battaglia all'ultimo post, però la sua interpretazione di Loredana Bertè al «Tale e quale Show» ha shakerato bene gli umori di fan e controfan. La parrucca blu in tinta con i leggins non sono bastati a far sorvolare pubblico e giuria sulla scivolosa performance canora. Eppure la showgirl e opinionista torinese non recede di un passo, non lo fa mai: «Mi sono emozionata più di quello che avrei dovuto, può succedere. Certo non mi tiro indietro e sono pronta per la nuova puntata».

Grinta in salita e il concetto di paura motore di emozioni da non nascondere: ecco il colore dei primi sessant' anni di Alba Parietti. Compleanno festeggiato a luglio e ancora lì che gira, forse, almeno in senso anagrafico. E in quel circolare delle stagioni, la gara sul palco delle imitazioni è una bella prova di coraggio.

Stasera davanti a Malgioglio che non ne fa passare mezza, si butta nel personaggio di Damiano dei Måneskin: una bella montagna da scalare, no?

«Questo programma è durissimo, molto più di quel che si pensi. Il mio lavoro di opinionista lo faccio con la mano sinistra, per quanto io studi sempre. Invece qui provi tutta la settimana, ci sono ore di trucco e più di un'ora di struccaggio alla fine, e naturalmente lezioni di canto e di ballo. Ci vuole il fisico, e vale per tutti, anche per i più giovani».

Damiano l'ha scelto lei o glielo hanno assegnato?

«In realtà ti assegnano personaggi che possono essere affini, io poi avevo chiesto di interpretare un uomo ed eccomi accontentata».

Cosa canterà?

«Non posso dirlo».

E il pubblico non le fa paura? Non le ha mai fatto male in questa lunga carriera nelle critiche feroci?

«Con l'imitazione di Loredana solo l'idea di rendere al meglio una cantante che per me è un mito, mi ha messo in difficoltà, pensare che durante le prove ero andata bene. Loredana stessa lo ha compreso, tanto che dopo mi ha mandato un messaggio con i cuori. E poi io sono abituata, il pubblico o mi ama, ed è il 50 per cento, o non mi sopporta, l'altra metà, e sul web io ho i miei scudieri. Io non faccio mai la scelta comoda».

Valgono questo i primi sessant' anni?

«Valgono sentirsi una donna rock. Per me o sei rock o sei anziana. Ma guai a chi dice a una donna che è vecchia: che ne può sapere di quanta voglia di vivere ha dentro quella persona? Quando ascolti Ornella Vanoni o vedi Jane Fonda, senti la passione: possono essere definite vecchie? Loro hanno l'animo rock».

La passione per lei è una strada senza fine: come è stata la sua estate sentimentale?

«Bella. Sono una donna che lascia sempre una porta aperta. Mi innamoro, poi appena sento odore di bruciato prendo l'estintore e via. Mi innamoro ma non mi affeziono».

Suo figlio come la guarda?

«Da fratello maggiore, mi consiglia, mi controlla, mi critica anche da un punto di vista artistico. Io ho tanti fratelli maggiori a dire il vero, quasi tutti i miei ex».

Cosa pensa del referendum sulla cannabis?

«Proprio perché sono una concorrente in un programma tv credo sia serio non espormi politicamente».

Anche sull'eutanasia?

«Ci sono scelte che hanno bisogno dell'etica e non della politica. Io ho nella mente gli occhi di mia nonna, sul letto disfatta da un cancro, che alla fine chiede a mio padre una puntura. Ognuno ha il diritto di scegliere come vivere e morire».

Secondo lei cosa dà più consapevolezza a una donna?

«Essere in grado di vivere da sola. Io vivo bene sola, sono stata educata così, e questo mi dà coraggio e consapevolezza da sempre, nonostante nella vita abbia vissuto di tutto. Tante donne invece pensano di non farcela e subiscono condizioni che non desiderano. L'indipendenza destabilizza».

L'ultima volta che si è sentita a casa a Torino?

«Circa un anno e mezzo fa, al concerto di Cristiano De Andrè. E prima sono andata a trovare i miei genitori nella tomba di famiglia a Pinerolo, lì dove c'è anche Gustavo Rol».

