SI PARLA TANTO DI TUTELARE GLI ANZIANI. E AI GIOVANI CHI CI PENSA? - CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA ALL'UNIVERSITÀ, DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, VITA SOCIALE RIDOTTA QUASI A ZERO. IL CORONAVIRUS, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, STA COLPENDO ANCHE E SOPRATTUTTO GLI STUDENTI - CHI PENSATE CHE PAGHERÀ LA MONTAGNA DI DEBITO PUBBLICO CHE STIAMO FACENDO PER LA CRISI? STIAMO SACRIFICANDO UNA GENERAZIONE, CHE SI RITROVERÀ PIÙ POVERA E CON MENO OPPORTUNITÀ

Camille Peugny

Articolo di “Liberation” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Secondo il sociologo Camille Peugny, la crisi sanitaria e il riconfinamento generalizzato, desocializzerà i giovani e segnerà la carriera professionale dei più precari, che lo Stato continua a ignorare.

È davvero così «difficile avere 20 anni nel 2020», come ha detto Emmanuel Macron il 15 ottobre, quando ha annunciato l'introduzione del coprifuoco? Da quel momento, la Francia è caduta in un nuovo confinamento generalizzato. Corsi di formazione a distanza all'università, difficoltà economiche, vita sociale ridotta quasi a zero... La crisi sanitaria e sociale sta colpendo i giovani adulti in modo altrettanto grave del resto della popolazione.

emmanuel macron annuncia il secondo lockdown 2

“I ventenni pagano un prezzo pesante, anche se non tutti vivono il periodo nello stesso modo", ha dichiarato Camille Peugny, sociologo e docente all'Università di Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines in un intervista a Liberation. Secondo l'autore di destin au berceau : Inégalités et reproduction sociale (Seuil, 2013), misure come il coprifuoco e il conmfinamento esacerbano le disuguaglianze che non sono riconducibili al coronavirus. La gioventù, sottolinea, non è un gruppo sociale omogeneo.

Stiamo "sacrificando" una generazione?

Possiamo legittimamente essere molto preoccupati per le fasce meno qualificate e più precarie della gioventù. Per questa parte della popolazione, i prossimi anni promettono di essere estremamente difficili dal punto di vista sociale ed economico. Di conseguenza, alla luce dei problemi legati a questa imminente catastrofe, il coprifuoco e il riconfinamento sembrano essere irrisori.

GIOVANI DISOCCUPATI

Ciò che colpisce, tuttavia, per quanto riguarda gli studenti, è la scomparsa dei momenti di socializzazione che sono parte integrante di questa età della vita, al di là delle uscite serali. La vita degli studenti dovrebbe essere anche un momento in cui i giovani si prendono il tempo di svilupparsi come individui, sia nel campus che la sera dopo le lezioni.

Questa vita da studente scompare quasi completamente, con il ritorno della maggior parte dei corsi all'insegnamento a distanza e prima ancora la fine delle uscite notturne a causa del coprifuoco. Uno studente che completerà il secondo anno di studi nella primavera del 2021 sarà a casa da solo da quasi due anni, frequentando corsi a distanza e privato di questa socievolezza studentesca.

giovani lavoro 1

Il confinamento, il coprifuoco e poi il riconfinamento non hanno le stesse conseguenze per tutti i giovani.

Una delle grandi divisioni che oggi attraversano i giovani è quella che separa coloro che usciranno dal sistema educativo con un diploma di istruzione superiore e poi gli altri, quelli che si possono chiamare i «vinti» della competizione scolastica. Se i giovani laureati, che cercheranno un'occupazione nei prossimi mesi o l'anno prossimo, incontreranno maggiori difficoltà, si può pensare che nel lungo termine riusciranno ad inserirsi nel mercato del lavoro.

giovani inglesi a magaluf

Per i meno qualificati, invece, che sono già condannati ad un'alternanza di lavori precari e di periodi di disoccupazione secondo i rischi della congiuntura economica, la loro traiettoria professionale sarà segnata in modo duraturo dagli anni bui che seguiranno questa crisi sanitaria. Poiché siamo ancora immersi nel tempo dell'epidemia e delle statistiche di contaminazione, credo che misuriamo ancora molto male la catastrofe economica che si profila.

giovani in fuga dall'italia 2

Ritiene che ci sia il rischio che le disuguaglianze all'interno dei giovani stessi esplodano?

Le disuguaglianze che attraversano i giovani esistono già da prima del coronavirus. Il nostro sistema educativo elitario contribuisce a creare un divario tra i vincitori e i perdenti della carriera scolastica. In questo contesto, la crisi sanitaria rende ancora più visibili un certo numero di caratteristiche della gioventù francese. In Francia, lo Stato non presta sufficiente attenzione a questa fragile età della vita.

donne lavoro

Rispetto ai paesi del Nord Europa, gli studenti francesi sono particolarmente segnati dallo stress e dall'ansia di entrare nel mercato del lavoro: non commettere errori, scegliere il giusto percorso di studi, se possibile non doversi riorientare, entrare rapidamente nel mercato del lavoro e lottare per qualche anno prima di ottenere un contratto a tempo indeterminato. Non diamo ai giovani il tempo di sperimentare, di costruirsi, di ritrovarsi. In un certo senso, trasformando gli studenti in una sorta di automi, isolati in casa, interamente concentrati sui loro corsi online e relativamente privi di socievolezza, il coronavirus non fa che amplificare tratti già ben presenti nell'esperienza dell'accesso all'età adulta.

disoccupazione giovanile

La solidarietà di cui i giovani possono beneficiare è disuguale perché si basa più sulla sfera privata?

Infatti, il lavoro di diversi sociologi ha dimostrato in che misura i costi dell'indipendenza dei giovani sono posti sulle spalle delle famiglie. Questa è già una realtà strutturale, al di fuori della crisi, a differenza dei paesi scandinavi, dove l'accesso all'età adulta è sostenuto da un forte intervento dello Stato, in particolare attraverso schemi di indennità di autonomia universale. Da questo punto di vista, la Francia è abbastanza simile ai paesi dell'Europa meridionale, dove l'accesso all'età adulta è in gran parte lasciato alle famiglie, il che ovviamente contribuisce a una forte riproduzione delle disuguaglianze, poiché le condizioni di autonomia dipendono strettamente dalle dimensioni del portafoglio dei genitori.

giovani inglesi sculettanti a magaluf

Di conseguenza, ciò che è vero in tempi normali diventa più elevato in tempi di crisi sanitaria. D'altra parte, quest'ultima rende ancora più incomprensibili i buchi nella protezione sociale destinata ai minori di 25 anni. Questi ultimi producono effetti deleteri in termini di precarietà e di povertà. È urgente, ad esempio, far beneficiare i minori di 25 anni del RSA alle stesse condizioni del resto della popolazione.

Deve essere più difficile avere 20 anni oggi di quanto non fosse prima?

expat

Se si considera il tasso di disoccupazione dei giovani attivi, esso è da due a tre volte superiore a quello del resto della popolazione dall'inizio degli anni '80, periodo in cui era di circa il 25%, un ordine di grandezza paragonabile a quello che si osserva oggi. I giovani di 20 anni nel 2020 non sono quindi la prima generazione ad inserirsi in un mercato del lavoro caratterizzato da una forte disoccupazione. Ciò che invece continua a deteriorarsi è la natura del contratto di lavoro di questi giovani, che si precarizzano in modo continuo. All'inizio degli anni '80, circa il 12-13 % dei giovani occupati era in precarietà, mentre oggi si è oltre il 35 %.

alcol e giovani

Da tre decenni si constata quindi una precarizzazione del mercato del lavoro da parte dei giovani. Allo stesso modo, l'età media di accesso al primo CDI sta diminuendo, ora è vicino a 29 anni. Ora, la nostra società funziona al CDI, sia che si tratti di affittare un appartamento o di proiettarsi nel futuro. Resta il fatto che la gioventù rimane molto eterogenea, fratturata da molteplici disuguaglianze sociali, che si trasmettono con forza tra le generazioni. Questa crisi e le sue misure sanitarie non avranno certamente gli stessi effetti per tutti.

giovani in fuga dall'italia 4 giovani in fuga dall'italia 3