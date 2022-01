9 gen 2022 09:12

SI PUO' MORIRE PER UNA BUFERA DI NEVE? SI', IN PAKISTAN - ALMENO 44 PERSONE, TRA CUI CIRCA 10 BAMBINI, SONO DECEDUTE A CAUSA DELLE BUFERE – IN 22, BLOCCATI IN STRADA, SONO FINITI ASSIDERATI NELLE LORO AUTOMOBILI – MA IL BILANCIO COMPRENDE ANCHE FERITI, ANIMALI MORTI, IL DANNEGGIAMENTO DI MOLTE ABITAZIONI, DANNI GRAVI A STRADE E ALTRE INFRASTRUTTUR E IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE...