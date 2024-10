SI PUO' MOSTRARE IL PISELLO IN CHIESA? MA CERTO, BASTA DIRE CHE E' "ARTE" - L'ESIBIZIONE DELL'ARTISTA MICHELE RAVA: NELLA CHIESA (SCONSACRATA) DI SAN PANCRAZIO, A TARQUINIA: SI È SPOGLIATO E S'E' VERSATO IN TESTA DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASI DI TERRACOTTA - QUELLO CHE E' STATO CONSIDERATO UN "BATTESIMO BLASFEMO" HA FATTO SGHIGNAZZARE I PRESENTI ("LUI SI CHE E' UN 'GLANDE' ARTISTA")

Quello che è andato in scena sabato 28 settembre nella chiesa sconsacrata di San Pancrazio, di proprietà della Diocesi e utilizzata come spazio culturale solo per eventi eccezionali, ha dell’incredibile.

In occasione del Premio Città di Tarquinia “Vasco Palombini” è andata in scena l’esibizione di un artista (o fotografo non abbiamo capito un gran che bene). Questo performer si è spogliato completamente nudo e si è versato in testa dell’acqua gelida contenuta in una sorta di fiori di terracotta. Una scena di auto battesimo blasfemo (visto l’ambiente e la storia di questa chiesa).

Abbiamo chiamato chi ha fortemente voluto questa esibizione e cioè Alessandra Sileoni presidente della società tarquiniese d’arte e storia, la quale ci ha spiegato che quello che si è spogliato completamente nudo nella chiesa di San Pancrazio non era un performer ma bensì un grande artista, tale Michele Rava.

esibizione di michele rava 5

Oltre lei credo che non siano in molti a conoscere questo “glande” artista. Forse non lo conosce neanche il vescovo Ruzza che sarà sicuramente ben felice di vedere questo video. L’arte è arte. Ci mancherebbe. Ma ci sono luoghi e luoghi. […]

Il Premio “Vasco Palombini” consiste in un premio acquisto del valore di € 5.000, messo a disposizione dalla famiglia Palombini e dalla S.T.A.S. – Società Tarquiniense d’Arte e Storia di Tarquinia, che è stato attribuito a uno dei quattro artisti tra: Victor Fotso Nyie, Samanta Passaniti, Marta Palmieri, Michele Rava attraverso l’attento esame di una giuria di qualità che decreterà la miglior opera in mostra. […]

