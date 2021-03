SI RIAPRE L’ARES-GATE? - ADUA DEL VESCO, MASSIMILIANO MORRA E GABRIEL GARKO SONO STATI ASCOLTATI IN PROCURA NELL'AMBITO DELL'INDAGINE PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO LEGATA ALLA MORTE DEL PRODUTTORE E SCENEGGIATORE TV, TEODOSIO LOSITO - IL PM CARLO VILLANI STA CERCANDO DI CAPIRE SE LE CONVERSAZIONI TRA MORRA E ADUA AL “GF VIP” SIANO STATE MANIPOLATE O TAGLIATE, VALUTANDO NUOVE IPOTESI DI REATO - PREVISTA L’AUDIZIONE IN PROCURA DI ALBERTO TARALLO…

(ANSA) - Continuano le audizioni dei pm di Roma nell'ambito dell'indagine per istigazione al suicidio legata alla morte del produttore e sceneggiatore tv, Teodosio Losito, trovato privo di vita nella propria abitazione nel gennaio del 2019. Oggi è stato ascoltato l'attore Gabriel Garko come persone informata sui fatti. Al centro dell'indagine del pm Carlo Villani la presunta setta segreta a cui sarebbe stato legato Losito. Dell'esistenza della setta ne hanno parlato l'attrice Adua Del Vesco (sentita ieri a piazzale Clodio) e Massimiliano Morra, nel corso di un colloquio avvenuto tra i due al Grande Fratello.

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

«Se fossi rimasta, avrei fatto la sua fine. Tu non immagini cosa ho passato! Ero veramente sola, con il suo gesto Teo ha liberato anche me, altrimenti oggi non sarei più qui... che poi io non ci credo che sia stato un suicidio, sai? Tanto sappiamo bene chi è l' artefice di tutto questo schifo...».

Così mormorava la bruna Adua Del Vesco, attrice ed ex fidanzata (per finta) di Gabriel Garko (prima dell' outing), confidando il suo tormento - tra pause, omissis e grandi alzate di sopracciglio - a Massimiliano Morra, coinquilino e collega di fiction melodrammatiche per Canale 5 (nonché altro suo ex, di facciata pure lui, per amor di gossip e rotocalchi), che evocava sibillino la presenza di un perfido e demoniaco «innominabile» a capo di una setta che li teneva soggiogati: «Lui è Lucifero...», sussurrava tenebroso sul divanetto del Grande Fratello Vip , in una notte fonda di fine settembre 2020, mentre gli altri concorrenti dormivano, non però le migliaia di telespettatori del reality di Mediaset ancora ben svegli e ricettivi.

I due spiatissimi «reclusi» alludevano alla tragica morte di Teodosio Losito, ex cantante e poi sceneggiatore dei feuilleton campioni di ascolti che la Ares Produzioni del compagno Alberto Tarallo confezionava senza sosta per Mediaset (un catalogo infinito, il loro: «L'onore e il rispetto», «Viso d' angelo», «Il sangue e la rosa», «Il bello delle donne»), trovato morto nella sua casa romana l' 8 gennaio del 2019, impiccato a un termosifone alto con la sciarpa della mamma stretta al collo.

Un caso su cui nessuno indagò, catalogato come un gesto estremo e disperato. Fino a quella notte di confidenze in diretta tv di Adua e Massimiliano. Dopo la denuncia dei parenti di Losito, la Procura di Roma ha invece aperto un' inchiesta. Ipotesi di reato: istigazione al suicidio.

Qualcuno dunque potrebbe avere spinto «Teo» Losito a uccidersi. La prima ad essere sentita, come persona informata sui fatti, è stata proprio Adua Del Vesco, che nel frattempo però - uscita dalla Casa di Cinecittà, non vincitrice ma con un fidanzato nuovo al braccio (il timido Andrea Zenga, figlio di Walter, portiere di Inter e Nazionale) - ha ripudiato il nome d' arte per riprendersi quello vero, Rosalinda Cannavò da Messina.

Cappotto verde acqua e completo nero, Adua/Rosalinda, ieri si è presentata da sola negli uffici della Procura. «Sono molto tranquilla». Due ore e mezzo nella stanza del pubblico ministero e poi di corsa a riprendere il treno per Milano. «La verità scavalcherà ogni segnale di omertà», scriveva immaginifica su Instagram durante il tragitto.

Ora però il pm Carlo Villani sta cercando di capire se le conversazioni del GF siano state manipolate o tagliate, valutando nuove ipotesi di reato. Subito dopo la puntata delle rivelazioni notturne infatti, scoppiò lo scandalo, prontamente ribattezzato Ares-gate.

Facendo due più due, parecchi hanno ipotizzato che il «perfido Lucifero» evocato fosse Alberto Tarallo, ex visagista e parrucchiere, espertissimo di cinema («Un mostro di conoscenza filmica», lo elogiò Enrico Vanzina) diventato produttore della Ares Film - ormai fallita un anno fa - con studi di registrazione in quel di Zagarolo, Castelli Romani, annessi alla villa con mega-piscina, suite con fontane e orto, dove venivano girate le fiction.

E nella quale, dando retta alle illazioni da prendere forzatamente con le pinze, la setta avrebbe recluso i suoi adepti, decidendo della loro vita, di come vestirsi e di chi frequentare, allontanandoli dagli affetti più cari.

Dopo aver diffidato il GF Vip, concorrenti e autori, e chiunque si occupasse della vicenda (vedi Barbara D' Urso), Tarallo, ospite di Massimo Giletti su La7, contrattaccò così: «Credo ci sia rancore da parte di Massimiliano e Adua, perché dopo la Ares non hanno lavorato molto. Credo che qualcuno li sfrutti per colpire me». E il prossimo a parlare davanti al pm sarà proprio lui, ma non è più fiction.