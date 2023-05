SI SCRIVE ASSISTENTI, SI LEGGE SCHIAVI – IL PARLAMENTO EUROPEO HA APERTO UN'INDAGINE SU ASSITA KANKO, EURODEPUTATA BELGA FIAMMINGA, ESPONENTE DEL GRUPPO DEI CONSERVATORI E RIFORMISTI. AD ACCUSARLA TRE EX ASSISTENTI, CHE RACCONTATO DI TELEFONATE A QUALSIASI ORA, DURANTE IL FINE SETTIMANA E NEI GIORNI DI CONGEDO. NON SOLO: I TRE HANNO ANCHE RIVELATO DI ESSERE STATI COSTRETTI A FARE LA SPESA O I BABYSITTER, E HANNO PARLATO DI "CULTURA DELLA PAURA"...

Estratto dell'articolo di Emanuela Bonini per www.lastampa.it

assita kanko 7

Violenza psicologica nei confronti di assistenti parlamentari. Per Assita Kanko, eurodeputata belga dei conservatori (Ecr), gruppo di cui fa parte Fratelli d’Italia, parte l’inchiesta dell’istituzione Ue. […] Assita Kanko, belga fiamminga, è stata eletta nel 2019 e da inizio mandato ha avuto 13 assistenti, quando per regolamento interno non potrebbe averne più di tre a Bruxelles. Nel suo ufficio un movimento e un cambiamento di assistenti che alla fine non è passato inosservato.

assita kanko 5

Sotto anonimato tre ex assistenti raccontano di telefonate durante il fine settimana, durante i giorni di congedo, nel cuore della notte e al mattino presto. Spuntano anche accuse di compiti personali affidati ai suoi dipendenti, come fare la spesa o addirittura fare da babysitter. I tre ex collaboratori parlano di una «cultura della paura» che si era radicata all'interno del suo team.

assita kanko 6 assita kanko 1 assita kanko 2

[…]

assita kanko 3 assita kanko 4