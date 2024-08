Estratto dell'articolo di www.ilfattoquotidiano.it

Doveva essere solo una visita privata, un modo ‘inusuale’ di festeggiare i 66 anni tra le incantevoli bellezze degli Scavi di Pompei. Alla fine, invece, Madonna sembrerebbe aver organizzato una vera e propria festa di compleanno, con catering, musica e diversi invitati (molti meno dei 500 previsti all’inizio). Le rassicurazioni della prefettura, alla fine, non sono servite a molto e tantissime persone si sono appostate all’esterno del Parco per scattare una foto e per incontrare la Diva del pop.

Già dalla mattina del 16 agosto si era mobilitata una squadra organizzativa per preparare la zona adiacente al Teatro Grande, luogo indicato per la festa, il cui accesso è stato interdetto ai visitatori. Poi, macchine del fumo, fari e il necessario per un buffet, anche se questo non sembrava di certo destinato a una “cerchia ristretta di persone”. Insomma, tutto l’occorrente per una festa di compleanno in grande stile, come ci si aspetterebbe da una personalità così importante.

Madonna, alla fine, è arrivata intorno alle 22.30, a bordo di un van con i vetri oscurati, insieme a un ‘gruppo molto ristretto di persone, circa una trentina’ – riporta Adnkronos –, tra cui il fidanzato Akeem Morris, 28 anni, e le figlie Ester e Stella. Per l’occasione, la popstar americana ha incontrato un gruppo di ragazzi che partecipano al progetto “Sogno di volare'”, che l’artista ha scelto di sostenere con una donazione di circa 250 mila euro per tramite della sua fondazione, Ray of Light.

“Sogno di volare’, il progetto sostenuto così generosamente da Madonna, è strategico per Pompei – ha detto il direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel – perché si rivolge alle persone che vivono in questo territorio meraviglioso e complesso, in particolare ai giovani, e li rende protagonisti di un’esperienza con la quale abbiamo voluto dimostrare che l’arte e la cultura veramente possono cambiare le nostre vite. […] Ringrazio di cuore Madonna per la sua […], un bellissimo regalo che ci ha fatto nel giorno del suo compleanno […]”.

Il progetto sostenuto da Madonna, negli ultimi tre anni, ha coinvolto circa trecento ragazzi dell’area vesuviana, dove è ancora sentito il rischio di dispersione scolastica, disoccupazione ed emigrazione giovanile. […]

L’arrivo di Madonna, dunque, ha fatto scattare tutte le strutture organizzative del caso e la popstar è riuscita comunque a festeggiare qui il suo compleanno, con buona pace della prefettura di Napoli.

