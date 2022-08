16 ago 2022 13:16

SI SCRIVE TRAPPER, SI LEGGE CRIMINALE / 2 - UN TRAPPER ROMANO DI 26 ANNI, ELIA DI GENOVA, CONOSCIUTO COME "ELIA 17 BABY", È STATO FERMATO DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI OLBIA PER LA RISSA CON ACCOLTELLAMENTO - IL GIOVANE È ACCUSATO DI TENTATO OMICIDIO - IN OSPEDALE È FINITO UN 35ENNE DI SASSARI FERITO ALLA SCHIENA CON UN FENDENTE CHE ORA RISCHIA LA PARALISI…