SI SONO RAMMOLLITI PURE GLI AMERICANI - TRE TERRORISTI, ACCUSATI DI AVER ORGANIZZATO L’ATTACCO DELL’11 SETTEMBRE, SI SONO DICHIARATI COLPEVOLI: SI TRATTA DI UN ACCORDO PRE-PROCESSUALE PER EVITARE LA PENA DI MORTE - I PROCURATORI HANNO DICHIARATO CHE "LA MOSSA SERVE A CHIUDERE IN VIA DEFINITIVA IL CASO" – MA I PARENTI DELLE VITTIME SONO INCAZZATI NERI: "HANNO UCCISO MIGLIAIA DI AMERICANI E ORA SONO IN GRADO DI AGGIRARE IL SISTEMA GIUDIZIARIO…"

1. 11 SETTEMBRE, TRE TERRORISTI ACCUSATI DI AVER PIANIFICATO L’ATTACCO SI DICHIARANO COLPEVOLI

ATTENTATO TORRI GEMELLE 11 SETTEMBRE 2001.

Estratto dell’articolo di www.repubblica.it

Tre degli uomini accusati di aver organizzato gli attacchi del 9/11 hanno stipulato un accordo pre-processuale per dichiararsi colpevoli.

Khalid Sheikh Mohammed, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin Attash e Mustafa Ahmed Adam al-Hawsawi si trovano da anni nel centro di detenzione di Guantanamo Bay, a Cuba, in attesa di un processo.

Stando ai media statunitensi, i tre terroristi si sono dichiarati colpevoli per non incorrere in una condanna che preveda la pena di morte.

khalid sheikh mohammed

I procuratori hanno dichiarato che l'accordo è volto a chiudere in via definitiva il caso, trasmettendo un senso di giustizia alle famiglie delle quasi 3.000 persone uccise negli attacchi a New York , al Pentagono e in un campo della Pennsylvania l’11 settembre del 2001.

La notizia dell'accordo è emersa in una lettera dei procuratori del tribunale di guerra ai familiari delle vittime degli attacchi.

yemeni walid bin attash

"In cambio della rimozione della pena di morte come possibile pena, questi tre imputati hanno accettato di dichiararsi colpevoli di tutte le accuse, inclusi gli omicidi delle 2.976 persone elencate nel foglio delle imputazioni" si legge nella lettera firmata dal contrammiraglio Aaron C.Rugh, capo procuratore per le commissioni militari, e da tre avvocati del suo team.

Gli attacchi del 9/11 sono stati quelli che hanno prodotto più vittime sul suolo statunitense dall'attacco giapponese del 1941 a Pearl Harbour, nelle Hawaii, in cui sono state uccise 2.400 persone.

2. LA RABBIA DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DELL'11/9, 'SIAMO DELUSE'

mustafa ahmed adam al hawsawi

(ANSA) - Le famiglie delle vittime dell'11 settembre criticano l'accordo raggiunto dagli Stati Uniti con la mente degli attacchi e due dei suoi complici. "Hanno commesso il peggior crimine della storia e dovrebbero ricevere la pena maggiore", ha detto con il New York Post l'ex agente della polizia di New York Jim Smith, che ha perso sua moglie negli attacchi. "Sono arrabbiato e deluso dal fatto che i nemici che hanno ucciso migliaia di americani sono ora in grado di aggirare il sistema giudiziario a loro beneficio", ha messo invece in evidenza Kathy Vigiano, il cui marito è una delle vittime degli attacchi.

ATTENTATO TORRI GEMELLE 11 SETTEMBRE 2001. ATTENTATO TORRI GEMELLE 11 SETTEMBRE 2001. ATTENTATO TORRI GEMELLE 11 SETTEMBRE 2001. attentato 11 settembre 2001 16 attentato 11 settembre 2001 14 attentato 11 settembre 2001 28 attentato 11 settembre 2001 38 attentato 11 settembre 2001 25 attentato 11 settembre 2001 19 attentato 11 settembre 2001 31 attentato 11 settembre 2001 29 attentato 11 settembre 2001 15 attentato 11 settembre