20 mar 2022 09:50

SI TORNA SEMPRE AGLI ORRORI DEL PASSATO - LA CAROLINA DEL SUD È PRONTA A RIESUMARE LA FUCILAZIONE E A OFFRIRLA COME ALTERNATIVA AI CONDANNATI ALLA PENA DI MORTE: SPENDENDO 54MILA DOLLARI, UNA SALA DELLA PRIGIONE DI BROAD RIVER È STATA ATTREZZATA PER LE ESECUZIONI CON L’INTRODUZIONE DI PANNELLI DI VETRO ANTIPROIETTILE CHE PROTEGGERANNO I MEMBRI DELLA SQUADRA DI FUOCO DA EVENTUALI RIMBALZI - LA MORTE PER FUCILAZIONE È UN RETAGGIO DELLA GUERRA CIVILE NEGLI USA: NEGLI ULTIMI ANNI ERA CADUTA IN DISUSO, MA…